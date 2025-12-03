Junts acusa al PSOE de "bloquear la legislatura con sus incumplimientos" y solo ve posible una reconciliación si cumple todo

Pedro Sánchez necesitará algo más que buenas palabras y decretos económicos para convencer a Junts para que vuelva a formar parte del catálogo de aliados en el Congreso. Las filas posconvergentes firmaron el divorcio con el PSOE de forma unilateral, y aunque Sánchez ha tardado más de un mes en asumir públicamente que lo que provocó la ruptura fueron sus incumplimientos, el 'mea culpa' que entonó el martes no es suficiente para que el partido de Carles Puigdemont regrese ya a la mesa de negociación.

Junts se ha tomado exactamente 24 horas para responder públicamente al presidente del Gobierno, aunque desde el partido ya exhibieron sus recelos en privado al escuchar a Sánchez flirtear con Junts en antena. La posición es clara: JxCat mantiene el veto al Gobierno y solo ve posible una reconciliación si cumple con todo lo pactado en Bruselas para la investidura. De todas formas, desde el partido lo ven una opción muy remota, porque los acuerdos de mayor calado -como la aplicación de la amnistía y la oficialidad del catalán en la Unión Europea- no depende exclusivamente de la acción del Ejecutivo central.

La líder de las filas en el Congreso, Míriam Nogueras, ha insistido este miércoles, desde la sede del partido en Barcelona, en que no hay conversaciones con los socialistas y que es el Gobierno quien ha roto la relación al no haber avanzado en sus compromisos: "Es el PSOE quien ha bloqueado la legislatura con sus incumplimientos", ha espetado. A su juicio, las declaraciones de Sánchez y el impulso al decreto económico "demuestra que no es que no pudiese [cumplir], es que no quería".

Nogueras ha aprovechado el foco para cargar también contra los socios de Sánchez y, de forma velada, contra Esquerra. "La lista de incumplimientos es larga, no somos los únicos que denunciamos que el Gobierno no cumple, pero somos los únicos que ante estos incumplimientos tomamos decisiones. Esta es la única forma de obtener resultados", ha razonado, reivindicando así haber librado un pulso con el presidente, a quien ha invitado a "tomar decisiones".

Así Junts mantiene el rechazo a todas las iniciativas parlamentarias que no salgan de sus filas o que consideren que no van en la dirección de favorecer los intereses de los catalanes, pero se da un margen a Sánchez para reconducir la situación, siempre que siga al pie de la letra lo que está pactado. "Estamos donde estábamos [...] La decisión de cómo seguirá gobernando la tiene que tomar el Gobierno", ha resuelto, no sin hurgar en la "debilidad política" de la coalición entre el PSOE y Sumar.

Entre los compromisos, Sánchez ha impulsado desde el Consejo de Ministros medidas para flexibilizar las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, la ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas, una partida que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables, y ha prometido un acelerón a los procesos para desalojar inmuebles ocupados y medidas para hacer frente a la multirreincidencia. Sobre estas inciativas, Nogueras ya ha avanzado que contarán con el apoyo de sus siete diputados en el Congreso.

¿Habrá una reconciliación? Junts valora que si el Gobierno no mueve ficha con medidas estrella como la oficialidad del catalán en la UE, la delegación de competencias en inmigración a Catalunya o la aplicación de la amnistía a Puigdemont, no hay margen para una reconciliación porque "nada blanqueará los incumplimientos". Tampoco una cita entre Sánchez y el líder de Junts en Waterloo.