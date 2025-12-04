La consejera de Turismo de Canarias recibe amenazas y ataques contra su casa y su coche por la Ley de Alquiler Vacacional

Hasta el momento no había querido desvelar los ataques personales recibidos por la tramitación y aprobación de la ley que regula el alquiler vacacional en las Islas. Fue el presidente de su partido (PP) en Canarias, Manuel Domínguez, quien reveló en una entrevista en Radio Sintonía este miércoles que la consejera de Turismo y Empleo del Ejecutivo regional, Jéssica de León, había sufrido el impacto de piedras contra su vehículo y su domicilio.

"Nunca he querido victimizarme por esto", ha afirmado este miércoles De León. No obstante, ha confirmado que ha interpuesto "dos denuncias" por lo que ha denominado "amenazas veladas". Además, la consejera se mostró segura de que quienes han perpetrado las agresiones recibidas "no representan al conjunto de la ciudadanía", por lo que ha preferido confiar "en que el debate se pueda seguir sucediendo de forma serena" a pesar de los notables desacuerdos que existen en torno a la aprobación de esta ley.

Contestación

La contestación desde el momento en que se inició el proceso de regulación del segmento alojativo de las viviendas vacacionales se hizo patente en las Islas. Incluso, según reconoció la propia Jéssica de León en una reciente entrevista en este mismo medio, tuvo que explicar a su propio partido cuál era el camino que iba a tomar y cuál el objetivo. "Lo entendieron", señaló, sobre todo cuando puso como ejemplos a lo que había hecho en Málaga o Madrid el propio PP.

"No le guste que lo cuente, pero me da igual, esto tengo que denunciarlo", ha explicado esta mañana Manuel Domínguez. El presidente de los populares canarios ha detallado que el martes tuvo un encuentro con vecinos de Puerto del Rosario que le hicieron llegar "la necesidad" que existía de que este segmento alojativo se regulara "de una vez por todas".

Dos posturas

La polarización en torno al proceso de elaboración de la norma ha sido palpable en la sociedad canarias. De un lado, los vecinos de barrios que han visto dispararse la presencia de pisos turísticos en los últimos diez años y cómo, en paralelo, se disparaba el precio de los alquileres residenciales. Y por extensión, las dificultades que ha añadido a la búsqueda de casa la proliferación de viviendas vacacionales.

En el otro, los pequeños propietarios alertaban de que cortar las alas a este negocio era hacerlo a sus economías domésticas. Los estándares de obligado cumplimiento contenidos en la ley suponen, a su juicio, una expulsión del mercado de facto. Para terminar su razonamiento, añaden que volvería a dejarse el negocio turístico en manos de las grandes empresas y corporaciones, sin permitir que los canarios participen de los beneficios.

Egoísmo

El presidente de los populares canarios ha explicado que tanto el partido como la consejera De León entendieron que había que actuar. "Hemos tomado una decisión", ha señalado, y como ocurre con todas "algunas son compartidas y otras no". Extendiendo esta afirmación a un plano sociológico, llegar al punto de perpetrar ataques contra los bienes de la consejera responde, según Domínguez, al "egoísmo" y al "qué hay de lo mío".

Esa presunta anteposición de los intereses particulares al interés general estaría detrás de unos ataques con piedras que mantienen a la policía "atenta" desde el inicio de una situación que ha dejado de ser "un caso aislado". De hecho, Domínguez aludió al "último mensaje en redes sociales" que, siempre según sus afirmaciones desean a la consejera que la "quemen viva" y al presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, que lo "crucifiquen".