Memoria democrática
Una jueza de Ferrol anula por primera vez en Galicia dos condenas del franquismo
La Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática ha celebrado la finalización de estos procesos, tramitados por la fiscala de Memoria Democrática y Derechos Humanos María Encarnación Mayán
EFE
La magistrada Carmen López Moure, titular del juzgado de Primera Instancia número 6 de Ferrol, ha emitido este miércoles las resoluciones por las que se anulan, por primera vez en Galicia, sendas condenas que datan del régimen franquista, como solicitaron semanas atrás familias de víctimas de la dictadura.
La Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática ha celebrado la finalización de estos procesos, tramitados por la fiscala de Memoria Democrática y Derechos Humanos María Encarnación Mayán.
La primera demanda partió de Carmen Mendiguchía, nieta de Miguel Mendiguchía, capitán de Infantería de Marina retirado y vinculado a Izquierda Republicana, que fue "condenado, por no secundar el golpe militar, a prisión perpetua en agosto de 1936 y asesinado por la fuerza pública días después" en el barrio ferrolano de Canido.
Mientras, la segunda fue cursada por los hermanos José y Francisco Varela por la condena a su padre, José Varela, en 1942 "por recibir un discurso impreso del socialista Indalecio Prieto", hecho por el que permaneció "dos años preso en el castillo de San Felipe y perdió su empleo de funcionario de Telégrafos".
Memoria Histórica Democrática ha subrayado que, una vez "acreditados los hechos y declarada la nulidad de las condenas", se incluirá el fallo judicial en los archivos procedentes, además de sumarse ambos casos al Censo Estatal de Víctimas de la Represión.
La entidad ha mostrado su satisfacción por estas "resoluciones de anulación de condenas de la dictadura, pioneras en Galicia", y ha trasladado su agradecimiento a los familiares, a la propia jueza y a la Fiscalía encargada del proceso, además de al abogado Jesús Porta, que colaboró en el mismo.
