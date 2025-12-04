En el Congreso
El PSOE hace un nuevo guiño a Junts y encarrila con ellos y el PP la ley contra la multirreincidencia
Los socialistas se comprometen a llevar la norma al primer pleno de 2026 para su aprobación
Al 'mea culpa' de Pedro Sánchez y el decreto ley económico con guiños a Junts le ha seguido este jueves un acuerdo entre el PSOE, PP y los posconvergentes para impulsar la ley contra la multirreincidencia que llevan meses demandando los de Carles Puigdemont. Los socialistas han pactado varias modificaciones con Junts y han dado el visto bueno a otros cambios cerrados entre los independentistas catalanes y el PP. Además, según fuentes de la formación posconvergente, el PSOE se ha comprometido a llevar la ley para su aprobación al primer pleno del próximo periodo de sesiones, en febrero.
En la misma semana en la que el presidente del Gobierno parece haberse puesto como deberes recuperar el apoyo de Junts, se ha reactivado la tramitación de la ley contra la multirreincidencia que registraron los posconvergentes en abril del año pasado. A la ponencia, una reunión a puerta cerrada con representantes de todas las formaciones, PSOE y Junts han llegado con dos enmiendas acordadas que ya han sido introducidas en el texto de la ley. Además, los de Puigdemont también han presentado otros cuatro cambios negociados con los populares y que han contado con el visto bueno de los socialistas.
El texto ha quedado así listo para su debate en la comisión de Interior que, según fuentes conocedoras de las negociaciones, se podría convocar dentro de dos semanas con el compromiso de que la norma se pueda aprobar en el primer pleno del próximo año. Además del acuerdo entre PP, PSOE y Junts, el PNV también ha respaldado el informe de la ponencia. No así el resto de socios del Gobierno. Podemos y EH Bildu se han opuesto y ERC ha optado por esperar a la comisión para tomar posición.
