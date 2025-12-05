La Fiscalía denuncia que Peinado no actúa de forma imparcial en el caso Begoña Gómez como le obliga la ley del jurado

La Fiscalía de Madrid ha advertido al juez Juan Carlos Peinado, que investiga el caso Begoña Gómez, de que desde que acordó la transformación de las diligencias previas a procedimiento ante el tribunal del jurado, su actuación proactiva "choca con el papel que le reserva la ley del jurado, que pretende preservar un papel de mayor imparcialidad o arbitral, en aras a alcanzar unas cotas más elevadas respecto al principio acusatorio", según pone de manifiesto un recurso de reforma de 21 de noviembre, al que ha tenido acceso este periódico.

En concreto, entre las resoluciones "imparciales" de Peinado, el Ministerio Fiscal señala la petición realizada al Instituto de Empresa (IE) para que remitiera los correos en los que aparece María Cristina Álvarez, la asistente de la mujer del presidente del Gobierno: "Aparte de no acomodarse a forma de auto, ni motivarse [...], esta providencia resultaba cuestionable por suplantar la posición procesal de las partes en el procedimiento, e irrogarse facultades de forma expansiva y extralimitándose en su papel", dice el fiscal, que destaca después que la contestación negativa del IE "frustró la tramitación del recurso".

Tambien la Fiscalía alude a la imputación de la actual secretaria general de Presidencia, Judit González Pedraz, "pese a que estaba propuesta por las acusaciones como testigo".

La imputación de esta cargo de Moncloa, lamenta la Fiscalía, se produjo "sin que se debiera al surgimiento de hechos o revelaciones nuevos conocidos tras la incoación del procedimiento ante el tribunal del jurado". De hecho, completa el escrito, esta acusación fue sobreseída 'in voce' tras su declaración en el Juzgado de Peinado.

"Lesiona los derechos"

Pero la Fiscalía apunta a una tercera actuación del magistrado, que considera que no sería imparcial. Encargó "un informe de carácter jurídico a la Asociación Española de Abogados del Estado" Y esta forma de proceder, conluye el Ministerio Público "choca con los principios inspiradores de la ley del jurado, con su exposición de motivos, y también con el propio precepto invocado en el que pretende ampararse".

Y como lo ha hecho, según dice el escrito, "de forma repetida y recurrente, pese a llevar año y medio de instrucción, y pese a haber transformado, lesiona los derechos de las partes en este procedimiento".