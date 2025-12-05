El PSOE le abre a su líder en Torremolinos la puerta de salida y lo suspende de militancia por la denuncia por acoso sexual

Después de que la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga abriese diligencias preprocesales contra el líder del PSOE de Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro, por presunto acoso sexual a una militante, ya se han producido las primeras consecuencias en el seno de la formación progresista. Tal y como sus dirigentes ya hicieron ver en cuanto trascendieron las acusaciones, el PSOE de Málaga le ha abierto la puerta de salida a Navarro. Su Secretaría de Organzación Provincial ha incoado un expediente disciplinario y lo ha suspendido cautelarmente de militancia, según se refleja en una resolución a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

Es más, los socialistas ya cuentan con una hoja de ruta para abrir una nueva etapa en la agrupación torremolinense sin su secretario general, Antonio Navarro, y hasta contemplan un escenario inminente en el que él ya no formaría parte de sus grupos en el Ayuntamiento de Torremolinos y la Diputación Provincial de Málaga, dónde representa al partido como concejal y diputado provincial, respectivamente. Incluso, en la dirección provincial se da por seguro que Navarro no va a entregar sus actas en sendas instituciones, tal y como le ha pedido el PSOE malagueño, y tendría que pasar a ser no adscrito.

Y, de hecho, según aseguran fuentes próximas al secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro no está dispuesto a dimitir en ninguno de sus cargos e insiste en que debe repestarse la presunción de inocencia.

Una gestora

Una vez que sea forzada la salida de Antonio Navarro como secretario general de la agrupación torremolinense, el PSOE de Málaga pondrá en marcha una gestora para gestionarla. Incluso, para presidirla se barajan a nivel internos nombres como el de la exsecretaria general del PSOE de Málaga, Marisa Bustinduy.

Se trataría de la segunda vez en menos de dos años en la que activa este mecanismo. En la primera de 2024, ya entró en funcionamiento otra gestora después de que una moción de censura apoyada por un amplio sector de la militancia pusiese entonces a la etapa como secretario general de Navarro, quien un año después recuperó el cargo al ganar unas primarias contra el secretario general que lo sucedió durante unos meses, Antonio Ruiz.

La denuncia

En la denuncia de la militante contra Navarro, a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, los hechos se sitúan "desde el último trimestre de 2021" y "en el marco de la relación política y laboral" que vinculaba a la denunciante con el denunciado.

A partir de ese momento, habría comenzado "a recibir mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas por parte de D. Antonio Navarro", que generaron en ella "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante, tanto a nivel personal como profesional".

Igualmente, se señala que "el denunciado utilizaba para ello principalmente, aunque no sólo, el whatsapp" para hacerla destinataria "de sus mensajes de connotación sexual en el entorno laboral pero también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral".

Así, se alude a comentarios "como 'Que te quiero meter ficha', o 'Estás muy buena'", o a otras menciones del denunciado al físico de la denunciante y a su escote, que aparecen en los mensajes aportados a la denuncia.

Igualmente, se relata que "el denunciado aprovechaba cualquier ocasión en privado para sobrepasarse" con la denunciante "también físicamente". "Y al no ser correspondido reaccionaba de forma obsesiva solicitando mi perdón, como el día 9 de septiembre de 2021, en que el denunciado me envió más de cincuenta mensajes consecutivos entre las 19:14 y las 23:26 horas, ninguno contestado", se añade en la denuncia.

Comunicado en apoyo Navarro

Tras la tormenta desatada por la denuncia de una militante que lo acusa de acosarla sexualmente, el líder del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, difundió el jueves por la tarde un comunicado en el que sus ocho compañeras suyas en la dirección de esta agrupación socialista defienden su inocencia. El comunicado ha sido, incluso, publicado en las redes sociales oficiales del PSOE torremolinense.

En este sentido, afirman que nunca han presenciado "actitudes machistas, denigrantes, de acoso sexual, abuso o cualquier conducta no apropiada por parte de Antonio Navarro hacia ninguna mujer". Y, en relación a la denunciada, dicen haber sido testigos "de la relación mantenida entre ambos, de la complicidad, de los abrazos entre ellos y de todos y cada uno de los actos en los que muchas de nosotras hemos participado posteriormente a los hechos denunciados en el año 2021".