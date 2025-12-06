Ayuso acusa al Gobierno de querer tapar su "corrupción" atacando a la Comunidad con el Hospital de Torrejón

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este sábado al Gobierno de querer tapar sus "problemas de corrupción y de mala gestión" atacando a la región madrileña con la polémica por las grabaciones del CEO del hospital de Torrejón.

En declaraciones a la prensa a su llegada al acto de conmemoración de la Constitución en el Congreso, Ayuso ha subrayado que la estrategia de la Moncloa es "exagerar y crear escándalos de cualquier cosa" que tenga que ver con las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

En esa línea, ha asegurado que no se trata por igual a las comunidades gobernadas por otros partidos y ha puesto de ejemplo la crisis de la peste porcina en Cataluña, donde "no se buscan responsabilidades políticas", porque, ha dicho, el presidente es el socialista Salvador Illa.

"Si fuéramos nosotros, estaríamos apañados", ha espetado Ayuso, quien ha añadido que "tampoco se habla" de las consecuencias de la dana en otras comunidades autónomas que no sea la Comunidad Valenciana, ni se buscan responsabilidades políticas "para el gobierno de Navarra, inmerso en una gran trama de corrupción".

La presidenta ha defendido al hospital de Torrejón y a sus profesionales, así como que las inspecciones realizadas al centro sanitario demuestran que los datos de espera "son inmejorables" y su trabajo es "impecable".

Además, ha insistido en que cualquier persona que "utilice la sanidad de Madrid" y "haga prevalecer una vida sobre la otra tendrá una respuesta contundente y sin paliativos".

A pesar de ello, ha pedido que se publiquen los audios íntegros de las grabaciones del CEO del hospital que pedía aumentar listas de espera para mayor rédito económico para que se sepa "toda la verdad" y se puedan extraer "todas las conclusiones".

En la Consejería de la Comunidad de Madrid no dan por terminada la investigación tras la publicación de la grabación de Pablo Gallart, CEO del grupo sanitario Ribera Salud que ha dimitido como gestor del centro, pero de momento no ven razones para plantearse la ruptura del contrato con esta empresa.

Ayuso elogia la unión de los españoles hace 47 años

Con motivo del 47º aniversario de la Constitución, la presidenta madrileña ha trasladado su "orgullo" por el hecho de que españoles "de toda procedencia y todo color político" fueran capaces de unirse por "la necesidad de seguir caminando juntos, no seguir creando una España de sospechas, rencores y bajo el interés común de querer aceptarse y vivir en pluralidad".

Frente a ello, ha lamentado “la España que se está fabricando desde hace algún tiempo”, que en su opinión busca los bandos y el agravio, además de llevarnos a los “peores episodios de nuestra historia”.