Recepción constitucional
Feijóo: “Junts ha sido un kleenex toda la legislatura”
En el Congreso, Alberto Núñez Feijóo señaló que Junts per Catalunya, con su apoyo a Pedro Sánchez, solo ha conseguido generar nerviosismo y dañar su propia base electoral
Madrid
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, en conversación con los periodistas en la recepción en el Congreso de los Diputados con motivo del 47 aniversario de la Constitución, se ha mostrado muy crítico con Junts per Catalunya y su papel desde que en 2023 invistió con sus votos a Pedro Sánchez. “Junts ha sido un kleenex toda la legislatura”, ha asegurado al respecto, añadiendo que “ha consolidado a Illa [Salvador] y, ¿qué tiene? Nervios y una ruptura con su electorado. Ha hecho un negocio ruinoso”, ha sentenciado al respecto.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
- Un pueblo bonito de Castellón transforma la emblemática puerta de entrada a su casco histórico
- Fin de una era en Peñíscola: un emblemático restaurante baja la persiana tras 35 años de historia familiar
- Así será el encendido de las luces de Navidad en Castelló. Día, hora y lugar
- El líder de los neonazis de Castellón cogió la baja pocos días antes de ser detenido
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- ¿Qué supermercados y centros comerciales de Castellón abren durante el puente de diciembre?
- Las pruebas de las luces de Navidad en Castelló llegan con polémica política