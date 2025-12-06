Frente el Congreso
Manifestantes se concentran frente al Congreso para denunciar la "corrupción" del Gobierno
Durante la concentración, los asistentes han coreado consignas como 'España no se vende, España se defiende' o 'Gobierno criminal, vergüenza nacional'
EFE
Manifestantes convocados por el Frente Obrero se han concentrado frente al Congreso de los Diputados para protestar contra la "corrupción" del Gobierno y el deterioro político, social y económico del país, y han arremetido contra el PSOE, al que han tildado de 'traidor, ni obrero ni español'.
Como cada año coincidiendo con el día de la Constitución, los ciudadanos, un millar según los convocantes y unos 300 según Delegación del Gobierno en Madrid, han secundado la convocatoria, en esta ocasión para denunciar los "múltiples escándalos" de corrupción que afectan al Ejecutivo y al entorno del presidente Pedro Sánchez.
Durante la concentración, los asistentes han coreado consignas como 'España no se vende, España se defiende' o 'Gobierno criminal, vergüenza nacional'.
Al término de la protesta ha intervenido el presidente el Frente Obrero, Roberto Vaquero, quien ha afirmado que "hace casi 50 años de un régimen que lo único que ha hecho ha sido agravar los problemas de este país".
A su juicio, aunque tuviera una función en su momento, "desde hace décadas no es más que una fábrica de todo menos de lo que debería ser, solo crea problemas" y, además, ha criticado que España "está vendida a la Unión Europea, no tiene soberanía nacional y se ha convertido en un país de malos hosteleros con malas condiciones de trabajo".
La concentración de este año, según el Frente Obrero, cobra especial sentido "debido a los múltiples casos de corrupción que rodean al Gobierno y al papel que, a su juicio, desempeñan los partidos tradicionales, a los que acusan de sostener un sistema político incapaz de dar respuesta a los problemas sociales y económicos actuales".
- Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
- Un pueblo bonito de Castellón transforma la emblemática puerta de entrada a su casco histórico
- Fin de una era en Peñíscola: un emblemático restaurante baja la persiana tras 35 años de historia familiar
- Así será el encendido de las luces de Navidad en Castelló. Día, hora y lugar
- Ya es Navidad en Castelló. Así ha sido el encendido de las luces
- El líder de los neonazis de Castellón cogió la baja pocos días antes de ser detenido
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- ¿Qué supermercados y centros comerciales de Castellón abren durante el puente de diciembre?