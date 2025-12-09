Pilar Alegría, sobre su encuentro con Paco Salazar: "Ese encuentro no se debió producir, fue un error"

La asunción de “errores” en el marco del caso Salazar se sucede. Primero fue la dirección federal quien asumió “no haber arropado suficientemente” a las denunciantes por presunto acoso sexual del que fuera estrecho colaborador del presidente del Gobierno. Después fue el propio Pedro Sánchez quien el pasado sábado dijo asumir “errores en primera persona” en lo relativo a la “interacción” con las víctimas y la dilación en el procedimiento de la comisión antiacoso contra Francisco Salazar. Ahora ha sido la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, la encargada de entonar también como un “error” el haber almorzado el pasado 3 de noviembre con el exdirigente socialista.

“Ese encuentro no se tenía que haber producido y fue un error”, ha asegurado Alegría en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde precisamente se ha materializado la destitución del que era número dos de Salazar en Moncloa, Antonio Hernández, tras señalársele en una de las denuncias como encubridor. Entonces, la también ministra de Educación y Deportes no conocía el contenido de las denuncias, que fueron recientemente publicadas en 'Eldiario.es', pero Salazar llevaba ya casi cuatro meses fuera de sus cargos tanto en Moncloa como en Ferraz. “Se podrán imaginar que después de conocer el contenido de las denuncias el pasado lunes, el dolor, la indignación y traición que puedo sentir”, señaló.

La relación de Alegría con Salazar no solo era profesional, sino también de amistad, y en esta línea ha querido buscar la empatía al asegurar que muchas de las relaciones laborales, de amistad o familiares están “llenas de profundas decepciones”. El PP de Aragón no ha dejado pasar desapercibida esta polémica en torno a la que será candidata del PSOE en esta comunidad autónoma, y frente ha ello ha rechazado cualquier tipo de lección de otros partidos con mecanismos internos más laxos frente al acoso. Con todo, y empatizando con lo que reclaman sectores feministas del partido, Alegría ha pedido priorizar ahora el acompañamiento a las víctimas y ha apostado por “llevar esta investigación hasta el final de sus consecuencias”.

El PSOE espera contar “pronto” con el informe final sobre el caso Salazar que está elaborando la comisión antiacoso a partir de las denuncias de dos subordinadas de quien fuera colaborador de confianza de Pedro Sánchez en Moncloa. Según los protocolos, el margen de seis meses es ampliable, pero la orden es ajustarse a estos tiempos y “culminar el expediente” cuanto antes. En los próximos días.

Refuerzo de los protocolos

A partir de ahí, la pretensión pasa por hacer una revisión de los protocolos internos, como exigen corrientes feministas del partido. El propio jefe del Ejecutivo y secretario general de los socialistas ya ha tomado nota de alguna de sus reivindicaciones.

En primer lugar, se pretende reforzar los recursos humanos de la asesoría técnica del órgano para reducir plazos y evitar “errores” en el procedimiento que puedan generar entre las víctimas una sensación de encubrimiento de los denunciados. Asimismo, no se cierra la puerta a llevar el caso a la Fiscalía, como reclamaron responsables de igualdad de diferentes federaciones en una reunión urgente con Ferraz la pasada semana para abordar este asunto.

Voto femenino

Todo dependerá del informe final, pero un miembro de la cúpula socialista vaticina que “si todo lo que hay se confirma, se irá a Fiscalía”. En las denuncias se relatan comentarios obscenos a subordinadas, gestos o, incluso, peticiones sexuales. Sánchez, en conversación informal con los periodistas el sábado durante los actos en el Congreso del 47 aniversario de la Constitución, avanzaba que si las denunciantes deciden dar este paso contarían con todo el respaldo y ayuda del partido. Eso sí, señalaba que por cuestiones legales la decisión de elevar las denuncias a Fiscalía debe contar con el beneplácito de las víctimas.

Desde la dirección del PSOE son conscientes del coste reputacional del caso Salazar por los jirones en la bandera feminista. Un temor ante el que cuadros autonómicos de igualdad reclaman aplicar la perspectiva feminista “de manera integral en toda la organización” y ser coherentes para sostener su credibilidad. Exigencias que asumía Sánchez de los suyos, pero advirtiendo de que no va a "aceptar lecciones de partidos que no hacen ni el 10%", en referencia a las críticas que está agitando el PP.