Las magistradas discrepantes defienden que García Ortiz actuara frente a una falsedad "impulsada desde el aparato de un poder público"

Las magistradas del Tribunal Supremo Susana Polo y Ana Ferrer, que firman el voto particular discrepante con la condena a dos años de inhabilitación del último fiscal general, Álvaro García Ortiz, no consideran probado que filtrara el correo electrónico en el que la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos de cara a rebajar las consecuencias una causa abierta contra él por fraude fiscal. Al contario que sus cinco compañeros de Sala, tampoco ven delito en la difusión de una nota informativa frente a una falsedad "impulsada desde el aparato de un poder público", que no era otro que la Comunidad de Madrid, que hablaba de órdenes "desde arriba" para perjudicar al empresario.

Así lo señalan en un voto particular que se extiende por algo más de medio centenar de páginas en las que se discrepa igualmente del relato de hechos considerados probados en la sentencia y en el que ambas magistradas, de sensibilidad progresista, desgranan los motivos por los que consideran que García Ortiz debería ser absuelto.

"No ha quedado probado que el Fiscal General del Estado filtrara a la prensa el correo del día 2 de febrero de 2024, además, los hechos relatados en la nota informativa publicada por el mismo, no constituyen el delito de relevación de secretos o informaciones por el que se le condena en la sentencia mayoritaria, por lo que mostramos nuestro desacuerdo con la misma, indicando que lo procedente debería haber sido acordar la libre absolución del Fiscal General del Estado", señalan expresamente.

"La única opción legal"

En este caso, "se desmintió una acusación falsa de actuación ilícita de la Fiscalía -haber ofrecido un acuerdo y posteriormente retirarlo por razones políticas- impulsada desde el aparato de un poder público, para tratar de desviar la atención sobre la presunta defraudación fiscal judicialmente investigada y amortiguar de esa manera su impacto mediático" añaden, para rematar: "Informar a la opinión pública de que esto no había sido así, era no solo una opción legal, sino la única opción legal".

La jueza del Tribunal Supremo Ana Ferrer. / David Castro

Lo contrario, según ambas magistradas, habría sido "dar por válida la afirmación que atacaba de plano la legalidad de la actuación de la Fiscalía, y con ella el prestigio de la institución", y permitir, en aras a una supuesta "confidencialidad voluntariamente renunciada", la consiguiente quiebra de la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de las instituciones democráticas.