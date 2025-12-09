El PSOE pide la imputación del PP y Cospedal por los audios de Villarejo: "De la incógnita judicial del 'M.Rajoy' hemos pasado a la del 'MDCospedal”

El PSOE ha presentado un escrito en la pieza separada número 31 del caso Villarejo en el que en función de los nuevos audios conocidos y del contenido de un informe de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha reclamado al nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, la imputación del PP como persona jurídica, la de la ex secretaria general de la formación conservadora María Dolores de Cospedal y la del empresario Ignacio López del Hierro.

En el escrito los socialistas advierten "del grave riesgo de prescripción que genera la falta de impulso procesal, la prolongada inactividad instructora y la falta de acceso a las actuaciones, por lo que la impunidad de los presuntos delincuentes ya solo sería imputable a la administración de justicia", pues, según explican, no han podido acceder hasta noviembre de 2025 al “ultra secreto” oficio policial que fue elaborado el 27 de octubre de 2023: "Para desesperación de la ciudadanía, de la incógnita judicial del 'M.Rajoy' hemos pasado a la del 'MDCospedal”.

María Dolores de Cospedal durante su comparecencia en la comisión sobre la operación Catalunya / José Luis Roca

Y una vez conocido el informe, completa el escrito de los socialistas, "por fin somos capaces de comprender el verdadero motivo por el cual se escondieron durante tres años los archivos de audio judicializados, y a su vez, durante más de dos años la mera lectura de un informe de la policía judicial". En concreto la investigación de Asuntos Internos "consta de dieciocho carpetas, y en ella se incluyen todos los archivos de audio" que deberían haber sido valorados por "su posible vinculación con los hechos objeto de investigación".

En concreto, el oficio policial solicitaba en octubre de 2023 al entonces titular del juzgado, Manuel García Castellón, autorización judicial para continuar su trabajo de investigación y análisis de los archivos de audio. "Así la fuerza actuante, de manera implícita pero inequívoca [...] planteaba la necesidad de investigar a María Dolores de Cospedal por su participación en la 'Operación Kitchen', para lo cual se requería una valoración de los nuevos datos conocidos que nunca se tuvo a bien acometer por el Juzgado", lamenta el escrito del PSOE, que prosigue: "Desde entonces la valoración judicial solicitada no se ha producido habiendo transcurrido dos años".

Manuel García-Castellón. / José Luis Roca

"Podemos concluir sin riesgo de equivocarnos que no existió interés ninguno por investigar, y sí lo ha habido, y mucho, por ocultar lo ya investigado por la Policía Judicial", destaca el escrito en el que los socialistan piden las imputaciones.

Por eso, para los socialistas "afirmar que se ignoró e ignora deliberadamente y sin motivación alguna todas las pruebas de cargo que la Policía situó encima de la mesa de sus señorías y de la fiscalía anticorrupción relativas a la participación de la señora Cospedal en esta trama delictiva no es una teoría conspirativa, tampoco una opinión, es desgraciadamente un hecho".

Sin respuesta

Por ello, interesan la práctica de estas diligencias de investigación, "la mayoría de ellas ya solicitadas, por escrito de 11 de abril de 2025, sin que este Juzgado haya dado respuesta alguna, pese a haber transcurrido 230 días desde su petición y aún más tiempo desde que se sometieron los nuevos hallazgos considerados relevantes por el equipo instructor a su valoración", completa el documento.

Tal y como adelantó esta redacción, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó dar acceso al PSOE a diferentes grabaciones del comisario José Manuel Villarejo, según especifica un auto de 25 de septiembre de 2025. En los audios también se alude, bajo la frase: "Tema Pedro", a una supuesta investigación parapolicial a las empresas de saunas del fallecido Sabiniano Gómez Serrano, el suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.