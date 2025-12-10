El PSOE suspende de militancia al presidente de la Diputación de Lugo y le reclama dejar la Alcaldía de Monforte

La Secretaría de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal ha iniciado el procedimiento para suspender cautelarmente de militancia al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, tras ser acusado de acoso sexual por hasta seis mujeres de su partido. Tomé ha dimitido como presidente de la Diputación, pero no como alcalde del municipio lucense de Monforte de Lemos. Por ello, el PSOE le ha exigido que deje la alcaldía y entregue su acta como diputado por Lugo.

En coordinación con la dirección del PSdeG y ante "la gravedad de las acusaciones por presunto acoso conocidas sobre José Tomé", la dirección federal también ha tomado la decisión de nombrar "de inmediato" una comisión gestora en la provincia de Lugo, que lideraba el acusado.