Nuevo informe de la UCO
Tras comprar un chalé para Ábalos, los socios de Aldama comentan: "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito"
En otra conversación sobre una discusión en el Consejo de Ministros vuelven a llamar así a Ábalos: "Se ha enfrentado el putero al guapo"
El comisionista Víctor de Aldama y sus socios en la trama de hidrocarburos investigada tenían claro para qué pagaban. Justo después de comprar el chalé de La Alcaidesa (La Línea de la Concepción, Cádiz), que pusieron a disposición del entonces ministro José Luis Ábalos, y conseguir la licencia para que su empresa, Villafuel, pueda actuar como operador comentan entre ellos: "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito".
Así figura en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los teléfonos de Aldama que estaban a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2, encargado de investigar el caso Koldo, y que se incorporaron al Juzgado número 5 para que pudieran ser incorporados a la investigación que desarrolla el juez Santiago Pedraz en relación con el presunto fraude fiscal cometido por Villafuel.
Según los investigadores, el 17de junio de 2021, Leonor María González Pano informó a Natán González de la concesión de la licencia: "Ya es oficial, ya tenemos el título de la operado". González replicó con un "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito". Ella responde con un "jajajaja!!! Eso he pensado".
El informe, de 182 páginas, refleja que "putero" era una forma habitual que utilizaban para referirse a Ábalos. En otro momento determinado cuentan que se ha producido una discusión en el Consejo de Ministros, que González Pano refleja con un "Se ha enfrentado el putero al guapo".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un hombre fallece tras desplomarse al salir del agua en la Piscina Provincial de Castellón
- Un peligroso fugitivo buscado a nivel nacional provoca un accidente con heridos tras una arriesgada huida en Castellón
- Preacuerdo en el convenio de la cerámica: habrá mejoras económicas y reducción de la jornada
- Villa María de Benicàssim renace como residencia de recreo y se abre a estancias exclusivas
- Un castillo histórico de Castellón renace: avanzan las obras de restauración
- ¿Cuántos euros cobrarán de más los 20.000 empleados de la cerámica con el nuevo convenio? La respuesta de los sindicatos
- Una céntrica librería de Castellón denuncia públicamente a dos mujeres por un robo reiterado de libros
- La huelga educativa se sumará al paro de los médicos este jueves en Castellón