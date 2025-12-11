Tras comprar un chalé para Ábalos, los socios de Aldama comentan: "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito"

El comisionista Víctor de Aldama y sus socios en la trama de hidrocarburos investigada tenían claro para qué pagaban. Justo después de comprar el chalé de La Alcaidesa (La Línea de la Concepción, Cádiz), que pusieron a disposición del entonces ministro José Luis Ábalos, y conseguir la licencia para que su empresa, Villafuel, pueda actuar como operador comentan entre ellos: "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito".

Así figura en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los teléfonos de Aldama que estaban a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2, encargado de investigar el caso Koldo, y que se incorporaron al Juzgado número 5 para que pudieran ser incorporados a la investigación que desarrolla el juez Santiago Pedraz en relación con el presunto fraude fiscal cometido por Villafuel.

Según los investigadores, el 17de junio de 2021, Leonor María González Pano informó a Natán González de la concesión de la licencia: "Ya es oficial, ya tenemos el título de la operado". González replicó con un "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito". Ella responde con un "jajajaja!!! Eso he pensado".

El informe, de 182 páginas, refleja que "putero" era una forma habitual que utilizaban para referirse a Ábalos. En otro momento determinado cuentan que se ha producido una discusión en el Consejo de Ministros, que González Pano refleja con un "Se ha enfrentado el putero al guapo".