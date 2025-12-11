Investigación
La UCO detiene a una tercera persona y realiza registros en varias empresas tras el arresto de Leire Díez y el expresidente de la SEPI
Este tercer detenido, cuya identidad no ha sido revelada, fue arrestado este miércoles en Vizcaya
EFE
Madrid
Una tercera persona ha sido detenida en la misma operación de la UCO de la Guardia Civil en la que ayer fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por contratos públicos bajo sospecha.
Este tercer detenido fue arrestado también ayer, en su caso en Vizcaya, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, que no han facilitado su identidad.
En paralelo a estas detenciones, los agentes de la UCO están practicando registros, uno de ellos en la sede de la empresa Forestalia en Zaragoza
