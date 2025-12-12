En Belalcázar
Un alcalde socialista de Córdoba, también señalado por acoso sexual: "No es una trabajadora del Ayuntamiento"
Francisco Luis Fernández circunscribe unas conversaciones de Whatsapp de alto contenido sexual al ámbito privado y niega que se trate de una trabajadora municipal
Rafael Verdú
El alcalde de Belalcázar (Córdoba), Francisco Luis Fernández (PSOE), ha sido señalado este viernes por acoso sexual tras revelarse unos mensajes enviados por whatsapp a una mujer, supuesta trabajadora del Ayuntamiento de esta localidad de Los Pedroches. Las conversaciones del regidor con esta mujer han sido publicadas por ABC y en ellas Fernández se dirige a su interlocutora con expresiones como "estoy solito en el ayunta" y le reclama "una buena comida de almeja".
Fernández, en conversación con Diario Córdoba, asegura que estas conversaciones se enmarcan en el ámbito privado y niega que la receptora de los mensajes sea una subordinada o trabajadora del Ayuntamiento. "No es subordinada, ni trabajadora del Ayuntamiento. Los trabajadores son los que están todos los días", ha dicho el alcalde, muy afectado, que afirma haber conocido la noticia hoy mismo.
"Será una persona que he hablado con ella", pero "no es una trabajadora del Ayuntamiento", ha indicado Fernández, añadiendo que este asunto "es una cosa privada" y "hacemos carnaza de todos lados". Tras conocer la noticia, Fernández ha manifestado a este medio que "me da vergüenza salir a la calle".
Parte de las conversaciones, tal como puede verse en los whatsapp, se remontan al año 2023. En ellas, Fernández le dice a la mujer que la echa "mucho de menos" y le indica que "de verdad tengo ganas". Algunos de esos mensajes se mandaron de noche y la mujer le recrimina su actitud. "Anda anda duérmete" o "anda anda déjate de gilipolleces" son algunas de las respuestas que recibe el alcalde.
Por el momento no se ha manifestado el PSOE cordobés sobre este caso de supuesto acoso sexual.
- Un peligroso fugitivo buscado a nivel nacional provoca un accidente con heridos tras una arriesgada huida en Castellón
- Un hombre fallece tras desplomarse al salir del agua en la Piscina Provincial de Castellón
- El colegio de Castelló que ha sido premiado por lo eficientes que son sus maestros
- ¿Cuántos euros cobrarán de más los 20.000 empleados de la cerámica con el nuevo convenio? La respuesta de los sindicatos
- Cambio de tiempo en Castellón: la lluvia volverá el fin de semana a todos los rincones de la provincia
- La niña me dijo que tenía miedo de tener un bebé que sería a la vez hijo y hermano suyo
- La cuantiosa indemnización del Ayuntamiento de Castelló a un vecino por caer con su moto en una rotonda
- Susto en el aeropuerto de Castellón por un problema técnico de un avión en el aterrizaje