Azcón confirma el adelanto electoral en Aragón y exige a Sánchez que convoque las generales: "Es lo lógico"

Ya no hay vuelta de hoja posible y nadie lo esconde. El 8 de febrero habrá elecciones anticipadas en Aragón por primera vez en su historia. El propio presidente, Jorge Azcón, ha confirmado el adelanto este sábado, aunque no ha querido concretar la fecha, que en cualquier caso está decidida ya y será oficial el próximo lunes tras un Consejo de Gobierno extraordinario. Azcón, presente en el coto de caza de Villarreal de Huerva -donde ha acudido para agradecer a los cazadores su ayuda contra la peste porcina africana-, ha atendido a los medios y ha aprovechado para comparar su situación con la de Pedro Sánchez, a quien nuevamente le ha exigido una convocatoria de elecciones generales.

"Lo importante es ser coherente", ha afirmado el presidente aragonés, que ha subrayado que "si llevamos dos años sin presupuesto, lo lógico es que llamemos a los aragoneses". "Estoy convencido que será una buena noticia", ha proseguido, justificando, en la línea de lo que expresó el jueves en el que fue el último pleno de la legislatura, que el resultado de las urnas dará "un Gobierno más fuerte". "Hay que empujar todos en la misma dirección y no poner palos en la rueda", ha incidido, insistiendo en que su intención "siempre ha sido la de aprobar un presupuesto": "Aragón está en un buen momento y lo necesitaba, pero la política tiene normas".

El acuerdo con Vox, como ya es sabido, nació ya muerto, con unas relaciones rotas entre el PP aragonés y la ultraderecha desde la salida de los de Abascal de la coalición en el verano de 2024, apenas once meses después de la investidura. Ahora, pese a que la decisión ya está más que confirmada, Azcón no ha querido mojarse con la fecha y ha pedido esperar al lunes, día en el que se ratificará el 8 de febrero.

En cualquier caso, el líder de los populares aragoneses ha aprovechado la ocasión para reclamar a Pedro Sánchez que haga lo propio, especialmente tras el goteo de casos de presunto acoso sexual de varios dirigentes socialistas. "Qué más tiene que ocurrir, dónde está el límite, cuántos casos de presuntos delitos sexuales deben salir, en cuántas empresas públicas y ministerior tiene que seguir entrando la Guardia Civil para que pase algo", ha lamentado Azcón, que ha concluido: "En las comunidades del PP, si no hay presupuestos convocamos elecciones, y sin tener ningún escándalo".