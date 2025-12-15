Un directivo de Acciona justifica la firma del 2% con Servinabar para el puente del V Centenario en que ya colaboraba con la compañía

El director de la zona sur de Acciona Construcción España investigado -momento que fue suspendido por la compañía-, Manuel José García Alconchel, ha manifestado este lunes ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que la firma del memorándum por la que su empresa se compromete a pagar un 2% a Servinabar en el puente V Centenario, en Sevilla, es una declaración de intenciones, con una validez de dos años, que firmó en 2018, porque la entidad navarra ya colaboraba con su compañía desde años atrás.

Fuentes presentes en la declaración han señalado que durante la vistilla en la que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido que le sean impuestas comparecencias quincenales y prohibición de salir del país, como se decidió para su superior, el ex responsable de Accion Construcción España. El representante del ministerio público ha destacado el hecho de que se recurriera a una pequeña empresa navarra para una obra en Sevilla, extremo que el magistrado ha recogido, al destacar que el cuñado de Santos Cerdán, Antonio Muñoz Cano, al que se contrató, no disponía de medios para ir por sí mismo a la obra y tuvo que ser recogido.

A lo largo de la declaración de este directivo, el juez se ha interesado especialmente por el hecho de que, asumir las obras de seguridad e higiene en el trabajo, Acciona acudiera a una pequeña empresa navarra sin infraestructuras en Andalucía, que no tenía ni recursos para trasladar a un trabajador.

En este punto García Alconchel ha insistido en su tesis de que Servinabar ya estaba introducida en la empresa y su tamaño no era importante porque "hay empresas pequeñas que trabajan muy bien". En el turno de su defensa, el imputado ha señalado que entre sus competencias no está la de comprobar si una empresa que trabaja con Acciona cuenta con los medios suficiente porque entiende que los proveedores como Servinabar pasan algún filtro, un control del que él no es responsable.

También ha insistido, en contraposición con lo señalado en los informes de la UCO, que los trabajos efectivamente se prestaron, y que Muñoz Cano estaba dentro de una cadena en una obra de emergencia, un tipo de trabajos que describió como "muy reactivo" porque consiste en reaccionar a todo lo que va saliendo.

Alconchel había sido citado en el marco de la investigación por presunto amaño en la adjudicación de varios contratos de obra pública conseguidas en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Servinabar, la compañía vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que cobraba un 2 por ciento de cada expediente adjudicado.

Este directivo continúa en la constructora aunque fue suspendido en sus funciones el pasado 18 de noviembre, tras salir a la luz un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se apuntan indicios contra él y también contra los exdirectivos Justo Vicente Pelegrini -que fue director de Acciona Construcción-y Tomás Olarte. Ambos quedaron en libertad pero con medidas cautelares como la prohibición de salir del país y comparecencias periódicas y a los que el instructor de la causa atribuye confianza en la "influencia" que tenía Cerdán para conseguir obras.

Los investigadores calculan que los ingresos percibidos por Servinabar vinculados con Acciona ascienden "al menos" a 6.707.294,67 euros, lo que supone el 75% del total ingresado en el periodo investigado, que suma 8.903.903,18 euros. Los investigadores apuntan al 2 por ciento que Servinabar se llevaba de todas las obras quhacíaia con Acciona e identifican como beneficiarios a Cerdán y su familia, mediante el cobro de nóminas, el pago de alquileres --incluida la hasta hace poco vivienda familiar en Madrid--, y una tarjeta de crédito de la que gastaron más de 33.000 euros. Acciona Construcción, por su parte, ha negado el pago de comisiones.