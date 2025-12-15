Relaciones entre socios
Junqueras y Sánchez hablaron por teléfono sobre la crisis del PSOE y negociaron una ronda de contactos con los socios
ERC exige una reunión a Sánchez ante sus "dudas" sobre si sostener la legislatura
Sánchez reconoce “errores” y un escenario “complejo”, pero elude un paso al lado: "Si hay que aguantar más fango, lo haré"
Quim Bertomeu
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, hablaron este fin de semana por teléfono y pactaron celebrar una "ronda de contactos" entre el jefe del Ejecutivo central y los socios de investidura para abordar "el futuro de la legislatura" tras la crisis abierta en el PSOE por los casos de corrupción y de acoso sexual que tiene abiertos y que se están investigando.
Así lo ha anunciado este lunes el portavoz de los republicanos, Isaac Albert, que ha precisado que la ronda empezará a principios de 2026 y que, en nombre de ERC, acudirá el propio Junqueras. Será la primera cita entre el presidente del Gobierno y el líder de ERC ante las cámaras. Nunca antes se han visto formalmente, excepto cuando coincidieron en un pleno del Congreso cuando Junqueras aún estaba preso por el referéndum del 1-O.
ERC quiere aprovechar la reunión para revisar los temas que Catalunya tiene abiertos de par en par, como la financiación y el traspaso de Rodalies, y también sobre cuestiones que atañen a la "democratización del Estado". "Nos preocupa como puede avanzar a partir de ahora la legislatura", ha explicado Albert en la rueda de prensa posterior a la reunión de la cúpula del partido.
