Podemos ve "muerto" al Gobierno, acusa al PSOE de "ocultar" la corrupción y el machismo y critica que Sumar siga en el Ejecutivo: "Tendría que salir"

Podemos aprovecha la crisis que afronta el Gobierno para marcar perfil propio respecto a Sumar. El partido morado se ha pronunciado con contundencia sobre el estado del Ejecutivo, asegurando que "está muerto" y es un "cadáver", y ha acusado al PSOE de "ocular y tapar" los escándalos de presuntos acoso sexual y los casos de corrupción que han estallado en los últimos días. Un discurso durísimo contra Pedro Sánchez, a quien señalan como principal responsable, y lanzando otro mensaje a Yolanda Díaz: "Lo que tiene que hacer Sumar es irse del Gobierno. Podemos habría salido".

El autor de estas declaraciones es Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, que en la rueda de prensa de este lunes endureció aún más el papel de oposición en el que se instaló el partido hace meses. "La excusa de que no sabía nada ya no se la cree nadie. El PSOE tiene debe dar explicaciones", comenzó su intervención desde la sede del partido, para dirigirse directamente al presidente de Gobierno. "En julio, Sánchez prometió medidas contra la corrupción. Seis meses después, esas medidas están en un cajón", criticó.

"Tenemos un Gobierno que está muerto"tenemos gobierno que está muerto", continuó el dirigente. "La corrupción, el machismo y la falta de medidas en materia de vivienda se lo ha llevado por delante". Fernández defendió que "nada de lo que diga el PSOE es creíble ni en materia de corrupción ni en materia de machismo", al considerar que "todo indica que el PSOE ha estado ocultando y tapando gravísimos casos de machismo de gerifaltes del PSOE", acusó el dirigente de Podemos. "Esto es extremadamente grave y con el caso de corrupción pasa exactamente lo mismo". "Pedro Sánchez no ha hecho absolutamente nada con estos casos de corrupción y no ha asumido ningún tipo de responsabilidades, lo cual es extremadamente grave", "la credibilidad de Sánchez es nula".

Sobre las posibilidades de Podemos de emprender alguna iniciativa, Fernández admitió que "tenemos cuatro diputados", poniendo el foco en que el presidente es quien tiene el botón nuclear para convocar elecciones, porque "quien tiene la facultad de tomar decisiones es Pedro Sánchez". Sí se pronunció sobre el ultimátum de Yolanda Díaz el pasado viernes, cuando reclamó una remodelación del Gobierno. "Lo que tendría que hacer Sumar es salir del Gobierno", afirmó Fernández, que defendió que "Podemos habría salido del Gobierno con toda seguridad".

En este punto, también cuestionó la petición de Sumar. "La situación es tan extraordinariamente grave, tan lamentable, tan podrida, que una remodelación del Gobierno no va a cambiar absolutamente nada", comenzó. Aseguró también que esta petición de cambiar el Consejo de Ministros "implicaría que algún ministro está directamente implicado", advirtió el dirigente de Podemos, que insistió en su diagnóstico sobre la legislatura "Tenemos un Gobierno cadáver, zombi", siguió, antes de defender que el Ejecutivo está "en los estertores".