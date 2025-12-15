El Supremo comparte su investigación con el juez que indaga los pagos del PSOE y rechaza el bloqueo que pretendía Cerdán

Mientras se siguen desarrollando las investigaciones a la trama Koldo en dos órganos judiciales distintos --la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo--, en función de los hechos y los personajes implicados, aparecen "evidencias digitales" en los teléfonos de los investigados que interesan a los diferentes instructores, evidenciando como las investigaciones se van entrecruzando. Ocurre lo mismo con el denominado caso hidrocarburos.

Por esa razón, el Supremo ha reiterado que "no tiene inconveniente" en que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accedan a determinada información para ahondar en la investigación de la pieza separada que lleva el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sobre los pagos en metálico realizados por el PSOE.

Por su parte el Supremo ha recibido este lunes el contrato de arrendamiento con opción a compra del chalet de la Alcaidesa que firmó con la empresa de hidrocarburos Have Got Time hallado en el teléfono de la dueña de esta firma, Carmen Pano, que estaba en poder del instructor del caso hidrocarburos en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Sobre el primero de estos intercambios, en una resolución con fecha del pasado 12 de noviembre, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO el instructor del Supremo rechaza el recurso del ex número tres del PSOE Santos Cerdán, imputado en esta causa, al que se habían adherido las defensas de Ábalos y Koldo para frenar este intercambio de información.

El Supremo encuentra correcto que se compartan las evidencias "sin sin perjuicio de observarse después (...) el modo correcto de incorporar dichos medios de investigación o prueba" en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional. Advierte a las defensas que, en este caso siempre pueden oponerse ante dicho órgano judicial " si entendieran que esto conviene a su derecho".

El empresario Víctor de Aldama a su llegada al interrogatorio del juez instructor del 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

Permiso dado en noviembre

Concretamente, el magistrado señaló en una providencia del pasado 27 de noviembre que no tiene inconveniente alguno en facilitar al juez Moreno "testimonio de aquellas diligencias que tengan relevancia para el objeto de la investigación de los hechos" de la pieza que ha abierto sobre los pagos en metálico.

En una de sus últimas decisiones al respecto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 responde al PSOE que su requerimiento sobre los pagos que realizó en efectivo entre 2017 y 2024 corresponde a todos los que se realizaron un metálico, “con independencia del destinatario", a "cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos”. Ello incluye al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De este modo, Puente se ratifica en su decisión inicial y reitera que los investigadores ita podrán tener acceso al material del que dispone. Subraya además que "la totalidad de las evidencias digitales intervenidas en esta causa especial lo han sido sobre la base de sendas resoluciones judiciales", lo que aleja los reproches expresados por las defensas sobre afectación al derecho a las comunicaciones de sus clientes. Dichas decisiones "colman plenamente", a juicio del magistrado del Supremo, las exigencias fijadas en la ley.

Rotonda de entrada a la urbanización La Alcaidesa en San Roque. / JUNTA DE ANDALUCÍA

Contrato de la Alcaidesa

En cuanto al contrato entre Have Got Time y Ábalos, el Supremo ha recibido este mismo lunes del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional un documento intervenido en el registro realizado en el domicilio de María del Carmen Pano realizado el 16 de diciembre de 2024, concretamente la evidencia señalada como "Contrato HGT-JOSE LUIS ABALOS / 01.07.2021 SE2-DIG- EV1 Documento Contrato Arrendamiento", según el oficio de la Guardia Civil al que ha tenido acceso este diario.

La investigación desarrollada por la UCO sostiene habría podido disfrutar un año antes, en julio de 2021, de un alquiler a bajo precio del chalé de La Alcaidesa, en Cádiz, que adquirió a través del calificado como "nexo corruptor" de las mascarillas Víctor de Aldama. Have Got Time. firma tenía como administradora a Leonor González Pano, hija de Carmen Pano, quien aseguró haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede nacional del PSOE en la madrileña Calle de Ferraz. De acuerdo con los investigadores empresa Have Got Time abonó 526.500 euros por la compra del chalet gaditano de La Alcaidesa que se alquiló ese mismo verano para las vacaciones familiares del exministro.