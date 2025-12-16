Interior elige al coronel Pedro Merino Castro como nuevo jefe de la UCO

El Ministerio del Interior ha elegido al coronel Pedro Merino Castro para ocupar la jefatura de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sustitución de Rafael Yuste, que recientemente fue ascendido al empleo de general, según han informado a Europa Press fuentes del instituto armado.

Merino Castro pasó con anterioridad por la UCO y la unidad técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, además de ser vocal asesor en el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno. También estuvo al frente de la Comandancia de Salamanca, entre otros empleos.

El relevo en la UCO se produce por el ascenso a general de Rafael Yuste. Esta unidad es la encargada de investigar casos de corrupción como el 'caso Koldo', así como los que afectan a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

También se ha encargado, entre otras causas, de las recientes diligencias por la que ha sido detenida la exmilitante del PSOE Leire Díez acusada de amaños en contratos públicos o de la investigación que concluyó en la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.