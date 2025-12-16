'Me too' en el PSOE
El líder del PSdeG se reunió con la madre de una de las mujeres que denunció acoso sexual por parte de José Tomé
El programa 'Código 10', que reveló los casos, anuncia que este martes hará públicas grabaciones que afectarían a José Ramón Gómez Besteiro
Redacción
"No estuvo usted con ninguna víctima pero sí con la madre de una víctima. A la que usted conocía", ha revelado este martes el periodista Nacho Abad sobre el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y los presuntos casos de acoso sexual destapados en la formación.
El conductor del programa de Cuatro 'Código 10', el mismo que desveló las denuncias de hasta seis mujeres por acoso contra el ya dimitido presidente de la Diputación de Lugo y aún alcalde de Monforte José Tomé, ha vanazado, ademas, que tiene "audios" que se harán públicos este martes.
"La madre de la víctima se reunió con usted. Y le dijo: 'Tomé le ha dicho a mi hija que si quiere un puesto se tiene que acostar con él, pasar por la cama. Le ha puesto ese peaje'", adelanta el periodista sobre el contenido del programa, en el que saldrán a la luz unas grabaciones. Tras su negativa inicial, Besteiro se enmendó a sí mismo y reconoció que era conocedor de las denuncias desde el mes de octubre y que se había reunido con una tercera persona, cuya identidad revela ahora 'Código 10': la madre de una de las afectadas, con la que la dirección del partido en Ferraz ya se ha puesto en contacto, según confirman a Faro de Vigo fuentes socialistas.
"¿Y qué hizo usted? Se lo mandó a Lara Méndez. Casi justificó a José Tomé", añade Abad. Este relato coincide con las explicaciones dadas por el líder socialista, que admitió que esa tercera persona con la que se había reunido también había mantenido encuentros con la secretaria de Organización del PSdeG-PSOE, Lara Méndez, y la secretaria de Organización del partido en Lugo, Pilar García.
Besteiro expuso, en su comparecencia obligada por el escándalo, que a través de esa tercera persona animaron a la víctima a que presentase una denuncia formal y que no se actuó más allá porque "debe respetarse la voluntad de la víctima" y "nadie" puede denunciar por ella. Se amparó también en el testimonio exculpatorio de Tomé, que hasta en dos ocasiones negó las acusaciones.
A pesar de que el líder socialista defendió que se había actuado con "rapidez y contundencia" son cada vez más las voces que cuestionan cómo se procedió.
Más de 200 mujeres socialistas han firmado un manifiesto en contra de la gestión del caso Tomé por parte de la dirección gallega. A ellas se han sumado unos 70 hombres, a los que la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, reprochó ayer su silencio en las filas del partido: "¿Dónde están sus voces feministas?".
Cada vez son más las voces dentro del partido que piden nuevas dimisiones.
