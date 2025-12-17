La Audiencia Nacional juzga hoy al presunto yihadista que atentó a hachazos contra un McDonald's del Màgic de Badalona

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará este miércoles al paquistaní de 28 años Hamza Warris, para el que la fiscalía solicita cuatro años y medio de cárcel, multa de 6.480 euros y que indemnice con 7.602 euros al centro comercial Màgic de Badalona (Barcelona) por haberla emprendido a hachazos contra el escaparate del McDonald's del establecimiento el 27 de marzo de 2024. Para la fiscal Raquel de Miguel esa actuación fue constitutiva de un delito de daños terroristas, mientras que la acusación que ejerce el centro comercial, aunque también le acusa de un delito autoadoctrinamiento, limita su petición a tres años y medio de internamiento.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público explica que el acusado sufrió "un profundo y larvado proceso de radicalización ideológica y religiosa [...] desde que llegó de su país de origen, Pakistán, a Europa, en concreto a Italia en abril de 2023, donde adquirió la residencia legal". Su objetivo vital era "realizar la yihad, entendida esta de forma violenta", dice la fiscal, que aprecia "su tendencia a la justificación y uso de la violencia" en las comunicaciones que mantenía. En este punto, reproduce varias de ella, como la que mantuvo en junio de 2023, "con una persona de nombre Hussnain al que encarga que le consiga un arma de fuego: 'Hola. ¿Cómo estás jefe? Me llamas jefe y yo te llamo jefe. Jefe, si necesito un arma Máuser... ¿Se puede conseguir o no?'"

Cuando el interlocutor le pregunta para qué la quiere, él responde: “Cuando lo haga lo sabrás, todo el mundo lo sabrá. Consígueme esa cosa. Que Dios me perdone, nunca he matado a la gente por dinero. Lo quiero… Ya sabrás el motivo.”

Pero el detonante a su reacción fue la brutal respuesta de Israel al ataque de Hamas del 7 de octubre del 23 a Israel, tras lo que empezó a buscar en el móvil "la muerte, el paraíso y el martirio", y a preguntar sobre la posibilidad de viajar a Palestina con la residencia legal italiana. Llegó hasta el punto de que el 24 de octubre de 2023 Hamza pidió a uno de sus interlocutores que consultara a un erudito “si una persona daña a los McDonald’s en Pakistán, ¿cuál es la 'fatwa' (veredicto) para esa persona? ¿Se considera yihad o un caos en el país?”.

En noviembre habló con su hermano y le dijo que preparara a su padre para que conozca su intención de viajar a Palestina cuando llegara a España, lo que ocurrió al mes siguiente, tras una breve estancia en Francia. Warris continuó en esos días con sus búsquedas sobre Kalasnikov.

Al llegar a Badalona fija como objetivo el McDonald’s contra el que finalmente atentó. Para ello, el 9 de diciembre tomó 36 fotografías de las instalaciones del centro comercial Màgic y le dijo a su hermano Junaid que su hermano mayor se había enfadado con él cuando supo que estaba pensando en hacer la yihad.

Sagrada Familia

La fiscal destaca que, "como es frecuente" por parte de seguidores de la ideología yihadista radical, "se tomó fotografías delante de la Sagrada Familia enarbolando la bandera palestina y colocándosela posteriormente a modo de capa", para TikTok, red social en la que ese mes también publica: "Hombres, amo a la muerte, como vosotros amáis a la vida”, frase que se atribuye a Khalid ibn al-Walid, compañero del profeta conocido por el sobrenombre de 'La espada en la mano de Dios', utilizada en el ideario yihadista extremista, señala el escrito.

Sus publicaciones, como el verso en urdu “si estar al lado de los oprimidos es rebelión, yo soy un rebelde, mi religión es rebelde”, continúan hasta el 23 de marzo de 2024 cuando escribe a su hermano Juanid de nuevo para anunciarle que no puede más y que iba "a romper el McDonald’s en España". "Si Dios quiere y sigo vivo nos vemos y si no sigo vivo, reza por mí para que Dios me conceda el paraíso [...]. Vivir con cuidado no evita la muerte.”

Su hermano le contesta que "una persona sola tampoco puede hacer mucha cosa" y la aconseja hacer un grupo para encontrar más personas dispuesta a hacer la yihad. "Creas un equipo y lo haces en nombre de Dios. Pero así solo es suicidarse", de recomienda. Warris no le escuchó y sobre las 19.30 horas frente al McDonald’s sacó "de su mochila un pañuelo palestino que se anudó al cuello a modo de liturgia previa y extrayendo de ella un hacha de grandes dimensiones, de más de 11 centímetros de hoja y 763 gramos de peso, se dirigió de forma súbita a la zona de restauración, donde saltando por encima de una de la mesas, comenzó a asestar hachazos a toda una pared de espejos y a varios expositores de cristal, fracturando los cristales de las lunas y provocando la huida despavorida de las personas, adultos y niños que allí se encontraban, causando un clima de terror e histeria colectivos".

Pudo ser "interceptado por un ciudadano que exponiendo su integridad física, le asió por detrás y logró inmovilizarlo", junto con un mosso fuera de servicio. A uno de los policías que participaron en su arresto le dijo que había actuado así, "movido por los niños palestinos que habían muerto en manos de americanos".