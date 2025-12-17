Denuncia
La fiscalía considera "insuficientes" los indicios para juzgar a Errejón por la denuncia de Mouliaá
Pide el sobreseimiento y archivo de las actuaciones
La Fiscalia Provincial de Madrid considera "insuficientes" los indicios contra el ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón para formular acusación contra él por la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá por supuesto abuso sexual. El ministerio público solicita al juez que dicte auto de sobreseimiento proviional y archive el procedimiento.
El ministerio público, además, ha remitido un escrito al juzgado de instrucción número 47 de Madrid en el que impugna el recurso presentado por Iñigo Errejón frente al auto de continuación de las actuaciones para el trámite del procedimiento abreviado.
En su opinión, el auto, aun cuando resulta completamente ajustado a derecho por cumplir la finalidad prevista y detallar los indicios sobre los que se funda, "tales indicios resultan insuficientes como para formular escrito de acusación y por dicho motivo se ha interesado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones".
En un segundo escrito, la misma fiscalia insta al titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, a decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones dirigidas contra Iñigo Errejon por la pregunta comisión de un delito de abuso sexual "toda vez que practicadas cuantas diligencias de instrucción se han considerado necesarias para el esclarecimiento de los hechos no ha quedado suficientemente justificada la perpetracion del delito"
Suscríbete para seguir leyendo
- 5 municipios de Castellón ya superan los 1.000 l/m² anuales... Y las lluvias van a continuar
- Carrefour vende su hipermercado de Vila-real a una firma de EEUU
- El robo a un hotel de Benicàssim que lideró un extrabajador: se llevaron 15.000 euros
- Castelló dice adiós a otro comercio veterano del centro
- Pablo Hernández, tras la quinta victoria consecutiva frente al Mirandés: 'Jugando así, los rivales tienen que hacer mucho para ganarnos
- Castelló pisa el freno… y acaba antes: la Zona de Bajas Emisiones ya es una realidad
- Última hora sobre la borrasca Emilia en Castellón
- El Ayuntamiento de Vila-real fija el fin del problema de inundaciones en Molí Nou para finales del próximo verano