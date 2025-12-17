La madre de una supuesta víctima del acoso sexual del presidente de la Diputación de Lugo: "Besteiro me dijo que no podía hacer nada"

La madre de la víctima que se reunió con José Ramón Gómez Besteiro para contarle el supuesto caso de acoso sexual por parte de José Tomé relató el martes en televisión que su hija, que está a tratamiento psicológico, "fue a tomar un café con el presidente de la Diputación, y él le dijo que no necesitaba estudiar tanto para sacar la plaza en el Ayuntamiento de Monforte, que tenía que acostarse con él", a lo que ella se negó.

La madre que contó su relato en el programa Código 10 es una trabajadora del PSdeG en Lugo y es la "tercera persona" con la que Besteiro confesó el pasado viernes que se había reunido y que le había contado el caso de su hija. Besteiro justificó que no había desvelado quién es la tercera persona para proteger la intimidad de la víctima y niega que le hubiera dicho, como sostiene ella, que "no podía hacer nada". El secretario xeral del PSdeG sostiene que la animó a denunciar para poder luego activar el protocolo de acoso del partido.

La madre de la víctima contó que ella llamó y escribió a Besteiro y quedaron el 7 de octubre y entonces le contó lo que le había pasado a su hija. "Me dijo que no podía hacer nada y me preguntó qué quieres que haga yo, y yo le dije que lo que él tenía que hacer lo tenía que saber él, y se quedó tal cual", declaró.

La madre, que se está pensando ir a los juzgados, afirmó que ella entonces ya conocía otros casos y que la dirección del PSdeG "ya sabía desde hace más de un año" de esas víctimas. "La mía fue la última", apostilló.

El día después quedó con Lara Méndez

También contó que tras reunirse con Besteiro, la secretaria de Organización del PSOE gallego, Lara Méndez, y la número dos de los socialistas lucenses, Pilar García, escribió varios mensajes a esta última preguntándole qué iban a hacer, pero no pasó nada hasta que el pasado martes saltaron a la opinión pública las denuncias contra Tomé y se forzó al todavía presidente de la Diputación de Lugo a dejar la presidencia del ente (lo que sucederá a finales de este mes) y la dirección del partido en la provincia. Eso sí, retiene la alcaldía del Ayuntamiento de Monforte y el acta de diputado provincial, lo que le convierte en clave para que el PSOE siga gestionando la Diputación.

También explicó que un día después de reunirse con Besteiro, llamó a Lara Mández y quedó con ella esa misma tarde. "No dijo nada, me escuchó y me dijo que hablaría con José Ramón al día siguiente y me llamaría, pero nunca me llamó". Hasta justo ayer, que antes de la emisión del programa, le envió un correo electrónico en el que le dice que su hija "tiene todo el apoyo de la dirección" y le pida que le transmita todo su "afecto y solidaridad".

Sobre el encuentro con Pilar García, la madre contó que tuvo que insistir varios días para quedar con ella. Cuando se ven y se lo cuenta, la número dos del PSOE lucense le dice que lo que le cuenta es "muy grave" y que ella pasaba las 24 horas del día con Tomé y a ella nunca le había pasado. "Me dijo que tomaría un café con Tomé, y tras hacerlo, me dijo que no podía hacer nada, porque Tomé lo había negado todo. Y así quedó la cosa. Me dijo. ¿también quieres que hagamos dimitir a Tomé?".

"Tienen tanta culpa ellos como Tomé"

La progenitora también cuenta que tras escuchar a Besteiro la semana pasada decir en su primera versión que nada sabía de supuestos casos de acoso sexual le mandó un audio, en el que decía que "todo era mentira". "¿Te acuerdas de que me dijiste que no podías hacer nada?". "Había muchas víctimas que habían hablado contigo y no hicisteis nada, mentís a todo el mundo", le dijo ella a Besteiro el viernes a mediodía. Horas después Besteiro daba una rueda de prensa en la que ofrecía una nueva versión y admitía haberse reunido con una tercera persona de una parte de una víctima y que la había animado a denunciar.

La madre dice que da la cara en televisión, aunque se mantiene su anonimato, indignada "por las mentiras" que escucha a los dirigentes del PSdeG. "Tienen tanta culpa ellos como Tomé", remarca.

También dijo que un alcalde del PSdeG le llamó el domingo y le ofreció ponerla en contacto con Ferraz y que aceptó. La llamaron desde la dirección federal para escuchar su versión y ofrecerle apoyo tanto psicológico como jurídico.

En el programa también se contó que entre las seis supuestas víctimas había exediles y trabajadoras del partido. El programa sostiene que tiene pruebas que atestiguan que hay seis víctimas y las seis son del PSOE de Lugo. Y anunciaron que podría haber una séptima denuncia porque durante la emisión del programa una mujer se había puesto en contacto con ellos asegurando que tenía pruebas.

"Es falso que no se hiciese nada"

A la una de la madrugada, el PSdeG emitía un comunicado en el que anunciaba que estudiará todas las acciones posibles ante la campaña de difamación del programa Código 10 y reafirmaba que "ninguna víctima jamás se dirigió a la dirección del PSdeG", que la dirección siempre recomendó denunciar cuando tuvo conocimiento y "miente quien diga lo contrario". "Es falso que no se hiciese nada. Se hizo todo lo que se podía cuando aún no estaba presentada la denuncia.Y cuando se presentó, el PSdeG aplicó el protocolo y pidió la dimisión inmediata a José Tomé", se dice en la nota.

"Todas las fechas y hechos relatados por el secretario xeral en la rueda de prensa del viernes son veraces y quedan refrendados", zanja el PSdeG.