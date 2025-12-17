Sánchez ve un "error" el retraso de la UE al fin del vehículo de combustión
Un día después de que la Comisión Europea decidiese posponer el fin de los vehículos de combustión en 2035, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó la decisión.
"Lo que ayer se aprobó en el Parlamento Europeo es un error histórico de Europa, porque la competitividad, como aquí se ha dicho, se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos y nuestra apuesta por la sostenibilidad".
Así lo dijo en el acto celebrado en Madrid en el Círculo de Bellas Artes en el que presentó el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que anunció este verano.
Suscríbete para seguir leyendo
- 5 municipios de Castellón ya superan los 1.000 l/m² anuales... Y las lluvias van a continuar
- Carrefour vende su hipermercado de Vila-real a una firma de EEUU
- El robo a un hotel de Benicàssim que lideró un extrabajador: se llevaron 15.000 euros
- Castelló dice adiós a otro comercio veterano del centro
- Pablo Hernández, tras la quinta victoria consecutiva frente al Mirandés: 'Jugando así, los rivales tienen que hacer mucho para ganarnos
- Castelló pisa el freno… y acaba antes: la Zona de Bajas Emisiones ya es una realidad
- Última hora sobre la borrasca Emilia en Castellón
- El Ayuntamiento de Vila-real fija el fin del problema de inundaciones en Molí Nou para finales del próximo verano