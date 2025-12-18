Los ladrones se llevan de una oficina de Correos de Badajoz 124 votos de las elecciones extremeñas

La Guardia Civil confirma que los autores del robo en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) se llevaron dinero y votos emitidos por correo.

La oficina de prensa de la benemérita comienza a aportar datos relacionados con los tres sucesos registrados en la mencionada localidad pacense, en Torremejía y en Santa Amalia.

124 votos y 14.000 euros

El primero de los aspectos que han informado desde este gabinete es el material sustraído de la oficina de fuentecanteña: "Del interior de la caja fuerte de la oficina de Fuente de Cantos han sustraído 14.000 euros y 124 emitidos por correo para las próximas elecciones en la comunidad autónoma de Extremadura", puntualizan.

En las labores de investigación, los agentes de la benemérita intentan esclarecer todos los puntos que sobre estos tres incidentes y continúan haciendo las pesquisas oportunas para ello. De esta forma, señalan que "la Guardia Civil ya venía investigando otros dos robos ocurridos en los últimos días en otras dos oficinas de Correos sitas en Talavera la Real y Villafranco del Guadiana".

En el caso de Fuente de Cantos, los asaltantes lograron su propósito. Tal y como ha detallado Abel Bautista, secretario general del PP extremeño, entraron en la oficina de Correos de la localidad —que centraliza también el voto por correo de Bienvenida y Calzadilla de los Barros— y se llevaron la caja fuerte que contenía los sufragios. Por el momento, se desconoce el número exacto de votantes afectados, ya que, según el dirigente popular, esa información está protegida por la normativa de protección de datos.

Estrategia "organizada"

Estos hechos el Partido Popular de Extremadura vincula con una supuesta estrategia "organizada" para sustraer el voto por correo en plena campaña electoral. Los asaltos se han producido en las localidades de Fuente de Cantos, Torremejía y Santa Amalia, si bien solo en la primera de ellas se habrían llevado los sufragios depositados.

Bautista ha denunciado este jueves en Mérida lo ocurrido, asegurando que "nos están robando la democracia". Según ha explicado, varias personas habrían actuado de manera coordinada durante la madrugada con el objetivo concreto de hacerse con los votos por correo custodiados en las oficinas postales.

Para el Partido Popular, no se trata de incidentes aislados. Ante esta situación, Bautista ha instado a los responsables políticos de los municipios afectados a colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aportando toda la información de la que dispongan, con el fin de agilizar la investigación.