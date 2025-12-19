Investigación a la mujer del presidente
La Audiencia mantiene a Begoña Gómez imputada por malversación por el "interés en los asuntos lucrativos" de su asistente en Moncloa
La Audiencia rechaza los recursos de la esposa de Sánchez y de Cristina Álvarez contra la investigación de Peinado
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la existencia de indicios que permiten mantener investigadas por malversación de caudales públicos tanto a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, como a su asistente en Moncloa por sus gestiones en relación con la Cátedra de Trasformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.
"Constan indicios del posible exceso en sus funciones de la asistente de la recurrente", señala la sala de apelaciones, para añadir que "la actividad de María Cristina Álvarez, podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios". De este modo, la Sala rechaza los recursos presentados por las defensas contra esta parte de la investigación realizada por el juez Juan Carlos Peinado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece una mujer en Almassora atragantada con un torrezno en un bar
- El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece
- ¡La sexta etapa saldrá en Alcossebre y acabará en Castelló... con una inédita novedad en Benicàssim!
- Conmoción en el Grau de Castelló tras un alunizaje
- Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
- La empresa cerámica Codicer echa el cierre y firma el despido de su plantilla
- Una sentencia judicial pone en jaque dos décadas de desarrollo urbanístico en la playa de Almenara
- Grave corte de carretera por un accidente en Castellón