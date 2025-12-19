Gallardo carga contra Guardiola por "esconderse" durante la campaña de Extremadura: "No tiene nada que contar"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha criticado este viernes a la líder del Ejecutivo regional y candidata del PP, María Guardiola, acusándola de haberse "escondido" durante la campaña electoral y señalando que no ha participado en debates porque "no tiene nada que contar".

"Hemos visto una campaña electoral donde al señora Guardiola se ha escondido y no ha querido debatir porque no tiene nada que contar", ha afeado Gallardo durante una entrevista en 'Las Mañanas' de 'La 1', recogida por Europa Press.

Extremadura, "laboratorio electoral"

Gallardo ha suscrito que la campaña "no pudo comenzar de peor forma" reiterando que esta convocatoria electoral la ha realizado la presidenta extremeña por "mandato" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha añadido que los 'populares' están utilizando Extremadura como un "laboratorio electoral" de cara a la generales.

También ha vuelto a reprochar a la presidenta regional que su partido criticara al PSOE por los casos de acoso al inicio de la campaña poco antes de que se conociera que su conductor y primo --cesado este miércoles-- estaba condenado por maltrato.

"Precisamente para ver en qué nivel está el liderazgo frustrado del señor Feijóo, lo vimos con acusaciones de la señora Guardiola hacia el PSOE sobre abusos y hemos visto cómo va a terminar la campaña electoral, conocimos hace un par de días que su conductor, que además es su primo, está condenado por maltrato", ha recriminado.

La energía para Madrid "se ha terminado"

Por otra parte, al ser preguntado sobre su enfoque para dar estabilidad a los recursos extremeños, Gallardo ha insistido en el aprovechamiento energético y su necesidad de reenfocarlo en la industrialización, avisando de que el tiempo en el que toda la energía va a otras comunidades, como Madrid, "ha terminado".

"Lo que no queremos es que nuevamente sea Extremadura la que genera la energía, mientras otros se comen el huevo frito, por lo tanto, se pretende que una parte de esa energía quede para esa nueva industrialización que ha de tener la región, porque realmente tenemos las mejores condiciones por proximidad precisamente a la generación eléctrica", ha explicado.

De esta forma, ha sentenciado que mientras "Extremadura es la comunidad que más energía genera" ha servido para que las industrias se instalen el otras comunidades "como la de Madrid". "Ese tiempo se ha terminado", ha recalcado. Así, ha anunciado que de ganar los comicios el PSOE pondrá en marcha una ley para que parte de la energía generada se quede en la comunidad.