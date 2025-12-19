Tribunales
Un juez incoa diligencias contra el delegado del Gobierno en Madrid por los incidentes en la etapa final de la Vuelta Ciclista
Actúa a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias el pasado septiembre
El juez de Madrid Luis María Prieto ha incoado diligencias contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por un posible delito de lesiones por imprudencia en relación con los incidentes ocurridos en las manifestaciones pro palestinas durante la última etapa de la Vuelta a España el pasado septiembre, han informado a EL PERIÓDICO en fuentes jurídicas.
El titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid actúa a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias a mediados del pasado mes de septiembre por lo que esta organización consideró el fracaso del ispositivo policial organizado por la Delegación del Gobierno. El anuncio de estas diligencias coincide con el archivo esta semana de la imputación que pesaba contra Martín Aguirre por malversación en el caso Begoña Gómez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece una mujer en Almassora atragantada con un torrezno en un bar
- El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece
- ¡La sexta etapa saldrá en Alcossebre y acabará en Castelló... con una inédita novedad en Benicàssim!
- Conmoción en el Grau de Castelló tras un alunizaje
- Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
- La empresa cerámica Codicer echa el cierre y firma el despido de su plantilla
- Una sentencia judicial pone en jaque dos décadas de desarrollo urbanístico en la playa de Almenara
- Grave corte de carretera por un accidente en Castellón