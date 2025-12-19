Sánchez acusa a Guardiola de "tapar sus escándalos de acoso" con el "bulo del pucherazo"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado este viernes a la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola, de tratar de "tapar sus escándalos de abuso y acoso" con el "bulo del pucherazo".

Sánchez se ha manifestado de esta manera en el acto del cierre de campaña del PSOE extremeño en Villanueva de la Serena (Badajoz), donde ha defendido el proyecto del secretario general del partido en la región y candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

"Es el PP de siempre, solamente les valen los resultados electorales cuando ganan y si no, es un pucherazo", ha dicho Sánchez al hilar el caso del conductor y pariente de Guardiola condenado por maltrato y la denuncia contra el alcalde de Navalmoral de la Mata (Cáceres), con el robo de 124 votos por correo en Fuente de Cantos (Badajoz).

Ha ironizado con que la popular "no se ha enterado" de ninguno de estos dos casos, pero sí sabía, incluso "antes que la Guardia Civil", de que "un robo de unos delincuentes comunes era todo un pucherazo".

A su juicio, el PP practica la "técnica del espejo": "Criticar al adversario lo que ellos mismos hacen".

Por ello, ha animado a los extremeños a votar por el PSOE -"el único partido que puede hacer frente al PP y Vox"- el próximo domingo en unos comicios que, ha augurado, ganará su formación con unos votos que harán presidente a Gallardo.

Sánchez también ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por decir que España "va hacia la deriva autoritaria" y al de Andalucía, Juanma Moreno, por asegurar -ha sostenido- que las mujeres "poco menos que se le abalanzan" desde que está al frente del Gobierno andaluz.

"Pero qué paciencia hay que tener con esta derecha", ha manifestado.

Un "alcalde" para Extremadura

Sánchez ha defendido el proyecto de Miguel Ángel Gallardo para los extremeños, uno que cree oportunidades para los jóvenes y blinde los derechos de toda la ciudadanía, así como que proteja los servicios públicos frente "a los recortes" del PP.

Gallardo, ha dicho, "es lo que necesita Extremadura": "Un alcalde con las puertas abiertas de su despacho recibiendo a los extremeños y extremeñas, sacando adelante a esta tierra".

En esa línea, ha criticado a Guardiola porque, aunque habla "mucho de democracia", no acude a los debates electorales, "como Feijóo", pero después "bien que extiende bulos y se abraza a la ultraderecha".

Asimismo, ha lamentado una campaña de PP y Vox llena de "bulos y zancadillas" contra Gallardo y ha insistido en reclamar el voto para el PSOE porque cree que el socialista será "un gran presidente" para Extremadura, como lo fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra o Guillermo Fernández Vara.

Ha señalado que "habrá muchas papeletas" de partidos posibles que introducir en las urnas pero "solamente hay dos con opciones de Gobierno": la del "retroceso" de PP y Vox, y la del PSOE, "el avance". "Eso es lo que nos jugamos".

El "insulto" de Abascal sobre Robe Iniesta

Sánchez se ha referido también a las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, de esta semana en Plasencia, en el mismo lugar en el que fue homenajeado el cantante de Extremoduro, Robe Iniesta, y donde dijo que había que "desinfectar" el auditorio.

Ha resaltado que durante la campaña extremeña se han oído cosas que les "han herido un poco en el corazón", como este comentario, que ha tildado de "insulto" para la familia del cantante y para el mundo de la cultura.

Por eso, le ha recomendado para este fin de semana leer un libro de la escritora y poetisa Dulce Chacón (1954-2003) y escuchar una canción de Extremoduro.

"Le digo -a Abascal- que Extremadura es cultura y que la cultura le va a vencer a él y a su intolerancia reaccionaria el próximo 21 de diciembre votando al PSOE", ha zanjado.