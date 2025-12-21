Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elecciones en Extremadura, en directo | Última hora y actualidad de la jornada electoral

La proyección de escaños sitúa al PP entre 26 y 28 diputados y a Vox entre 11 y 13, una suma que superaría con holgura los 33 escaños necesarios para la mayoría absoluta

José Luis Escudero

Olaya González

Extremadura celebra este domingo sus elecciones autonómicas. Serán el primer examen de la política española tras las generales y en pleno ecuador de legislatura. Desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria, el bloque conservador parte con ventaja. La proyección de escaños sitúa al PP entre 26 y 28 diputados y a Vox entre 11 y 13, una suma que superaría con holgura los 33 escaños necesarios para la mayoría absoluta. El bloque progresista se enfrenta a mayores dificultades. Incluso en el escenario más favorable, la suma de PSOE (19-21 escaños) y Unidas por Extremadura (6-7) quedaría al límite o por debajo de la mayoría absoluta.

Sigue aquí en directo los resultados de las elecciones en Extremadura.

