Elecciones en Extremadura, en directo | Última hora y actualidad de la jornada electoral

Los extremeños deciden hoy su futuro en una jornada histórica de elecciones anticipadas

Los extremeños acuden este domingo a las urnas en las primeras elecciones anticipadas de su historia, y únicas en el país en esta jornada, en las que decidirán si María Guardiola alcanza su anhelada mayoría absoluta o vuelven a ser necesarios los pactos.

Dos años y medio después de la última cita electoral, 890.985 ciudadanos tienen derecho a votar en estos comicios para elegir a sus 65 representantes en el Parlamento regional, 36 por la provincia de Badajoz y 29 por la de Cáceres.

También para votar a sus favoritos para ocupar la Presidencia de la Junta de Extremadura, un puesto al que vuelve a optar la jefa del Ejecutivo regional, la popular María Guardiola, y al que aspira también el socialista Miguel Ángel Gallardo, que debuta en estas lides, como también lo hace Óscar Fernández Calle, por Vox, mientras que Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, concurre por tercera vez.