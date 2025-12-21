Extremadura marcará la tendencia de un largo ciclo electoral hasta las generales

Las elecciones de este domingo en Extremadura marcan el arranque de un largo ciclo de comicios autonómicos hasta la batalla final de las generales. El Gobierno se enroca en agotar la legislatura pese a la crisis por la concatenación de escándalos por presunta corrupción y acoso sexual en el PSOE, por lo que busca aislar un hipotético golpe en las urnas, como vaticinan las encuestas, y poner el foco en la dependencia del PP de los de Santiago Abascal. En juego no solo está la configuración del próximo gobierno extremeño, sino también la tendencia de cara a las próximas elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía; en febrero, marzo y junio, respectivamente.

Para el PP y Vox supone, además, volver de alguna forma a la casilla de salida del año 2023, cuando la manera de abordar los pactos entre ambos partidos después de las autonómicas y municipales de mayo de aquel año condicionó de manera decisiva el escenario político. Primero porque incentivó a Pedro Sánchez al insólito adelanto para el 23 de julio, en plenas vacaciones de verano, de las elecciones generales, con la nada disimulada intención de plantear a los españoles una suerte de plebiscito para "clarificar", dijo entonces el presidente, si se apostaba por una mayoría para la derecha y la extrema derecha o por otra que le permitiera ser investido de nuevo, como, Junts per Catalunya mediante, terminó ocurriendo.

Sobre la conducta entonces de los distintos líderes de la derecha, incluido el ya ex presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el primero que se apresuró a llegar a un acuerdo de coalición con los de Abascal, o, precisamente, la más reacia Guardiola a los pactos con Vox, se ha especulado mucho estos dos años en el ámbito de la derecha. Incluso una voz con cierta influencia como la del ex portavoz parlamentario de Vox Iván Espinosa de los Monteros totalmente enfrentado ahora a Abascal y su cúpula, ha pedido recientemente no caer en los mismos errores.

Tanto Feijóo como Abascal saben que lo que ocurra en esta primera negociación puede marcar el devenir de las demás, y ambos intentarán apurar sus cartas. El líder del PP dejó claro este viernes, en una charla informal con los periodistas que le siguen en la copa de Navidad del Grupo Popular en el Congreso, que la distancia de hasta diez puntos porcentuales que Guardiola podría obtener sobre el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, darán una gran legitimidad a la líder de los populares extremeños para seguir presidiendo la Junta sin que nadie lo bloquee. Pero en Vox no creen que saliendo reforzados como salvo sorpresa mayúscula saldrán, haya razones para no exigir todo lo posible a una de las dirigentes populares con la que más han chocado, como se ha evidenciado durante toda la campaña.

Sánchez y la presión de los socios

El resultado de estos comicios determinará asimismo el grado de presión con el que tenga que lidiar Pedro Sánchez, fuera y dentro de su Gobierno, con el socio minoritario exigiendo un golpe de efecto. Los socios parlamentarios tampoco dejarán de calibrar sus nuevas facturas o la toma de distancia con el Ejecutivo en función de la debilidad de los socialistas a partir del lunes.

Ante la posibilidad de un suelo histórico, en el Gobierno tratan de separar la realidad territorial de la nacional. “El PSOE es hoy primera fuerza política a nivel estatal”, apuntan los colaboradores de Sánchez en Moncloa. Estas mismas fuentes destacan como un hito, en comparación con países del entorno europeo, que siete años y medio después de llegar a Moncloa se mantengan en porcentajes de apoyo similares.

El otro comodín de los socialistas es apuntalar su estrategia de resistir como dique ante una alternativa de PP con Vox. Si en Extremadura vuelven a reproducirse los pactos postelectorales entre la derecha tradicional y la ultraderecha se reforzará el mensaje de los socialistas de apelar a una “responsabilidad histórica” de la izquierda para frenar esta alternativa a nivel nacional. El argumento de mantenerse en Moncloa como “un contrapunto de políticas progresistas”.

La previsible debilidad del PSOE en su primer examen electoral en Extremadura también repercutirá a la relación con su socio de Gobierno, Sumar, con quien mantiene las espadas en alto tras la reunión de este viernes. Los de Yolanda Díaz han reclamado dar impulso a la legislatura aprobando más medidas sociales y remodelando el Gobierno.

Las urnas podrán exhibir la debilidad de los socialistas en el primer test tras estallar los múltiples casos de corrupción que asedian al Ejecutivo. Una debilidad que Sumar podrá aprovechar, más aún cuando su opción en la izquierda alternativa, Unidas por Extremadura, es la única fuerza progresista que aspira a crecer.

A diferencia del PSOE, la candidatura de Podemos, IU y Alianza Verde, Unidas por Extremadura, aspira a mejorar sus resultados, siendo la única opción progresista que crece. Unos buenos resultados que podrían sentar un precedente en el futuro de la izquierda, después de que Extremadura se convirtiera en un oasis alejado de la guerra que se da en Madrid.

El pacto extremeño fue desde el primer momento una excepción en el mapa de alianzas, y alteró la hoja de ruta de Podemos, que se negaba a pactar con Izquierda Unida a menos que rompiera con el Gobierno y con Sumar. El acuerdo, que llegó por el empeño de su candidata, Irene de Miguel, obligó a rehacer los argumentos del partido, que pasó a fijar como requisito para sellar pactos la exclusión de Sumar. El partido de Yolanda Díaz, que no estaba desplegado en el territorio, optó por no concurrir a los comicios y apoyar abiertamente esa candidatura, aunque le concedieron un puesto simbólico en la lista.

Si se confirman las encuestas y la papeleta de unidad aumenta su representación, supondría todo un hito en la tendencia de la izquierda alternativa, que ha venido menguando en cada cita electoral desde el año 2016. Una referencia que aumentaría la presión sobre los partidos a la hora de buscar el entendimiento, también en otros territorios, y avanzar así a nivel nacional.