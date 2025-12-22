Los retrasos en la Audiencia Nacional afectan a las causas por corrupción del PP: Ignacio González será juzgado en septiembre del 2027

En agosto de 2021, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón abrió juicio contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por unas presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos para construir un campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II en la capital. Se trataba de la pieza 2 del caso Lezo, una de las tramas de corrupción vinculadas al PP de Madrid que se comenzaron a investigar a raíz de la detención del propio González en 2017.

Pasados más de cuatro años, la Audiencia ha conseguido encontrar fecha para el juicio por estos hechos, que enfrentan al exdirigente madrileño con una petición de seis años de cárcel, si bien la vista no podrá celebrarse hasta la segunda quincena de septiembre de 2027.

Así lo pone de manifiesto la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional en un auto con fecha del pasado viernes, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que se pone de manifiesto que el señalamiento del juicio se prevé del 13 de septiembre de 2027 al día 30 de ese mismo mes, y que "por cuestiones organizativas, más adelante se concretará el calendario de sesiones".

Precisamente este lunes se conocía la sentencia de otra causa ligada al PP, una de las piezas de la trama Púnica, con condenas a empresarios y seis ex alcaldes por hechos cometidos entre 2012 y 2014, cuyas condenas se han visto rebajadas entre otras atenuantes por la de dilaciones indebidas.

Hermano y cuñados beneficiados

En la pieza de Lezo se juzga si el expresidente madrileño beneficio a sus parientes en las adjudicaciones de la empresa pública madrileña de aguas Canal de Isabel II para su campo de golf. Además de González, serán juzgados el gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y los socios de la firma TCT José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero.

Los dos últimos son el hermano y el cuñado del mandatario madrileño. Sobre ellos pesan acusaciones de tráfico de influencias en concurso con cohecho, prevaricación administrativa, cohecho y fraude a las administraciones públicas relacionados con la obtención, entre 2006 y 2012, de un beneficio cercano al medio millón de euros, "financiado con los fondos públicos destinados a ambos concursos".

Según señaló García Castellón los acusados "dirigieron su actuación a asegurar la contratación de la sociedad TCT en dos concursos públicos". Además de la Fiscalía Anticorrupción en esta pieza están personados como acusación popular el PSOE, CCOO y el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. La empresa TCT resultó beneficiada con algo más de medio millón de euros pese a ser una entidad "sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados", según concluyó la instrucción judicial.

Las obrss sospechosas se adjudicaron para cubrir, impermeabilizar y ajardinar la cubierta del tercer gran depósito de agua del Canal en la ciudad para lograr la adecuación de un campo de golf en pleno barrio de Chamberí, y se adjudicaron a Dragados-ACS, a la que habían impuesto la subcontratación de TCT. Pablo Manuel González y José Juan Caballero, hermano y cuñado, estaban ocultos en el capital de TCT, según las acusaciones, para evitar su vinculación con el presidente de la Comunidad de Madrid. También se les adjudicó la gestión del campo y el mantenimiento de su césped.