Inestigación judicial

Feijóo envía a la juez los mensajes que recibió de Mazón el día de la dana

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), ofrecen declaraciones a los medios tras su visita al Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana, ju

May Mariño

El presidente del Partido Popular ha remitido remitido este miércoles al Juzgado de Instrucción de Catarroja toda la documentación referida a las comunicaciones que mantuvo con el hoy expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón durante el día de la dana.

Según confirman a esta redacción desde el PP, Alberto Núñez Feijóo ha procedido a responder al requerimiento de la jueza, en el marco de la investigación que tiene abierta sobre la gestión del 29 de octubre de 2024, que le hizo previamente a su citación para tomarle declaración que tendrá lugar el próximo 9 de enero.

