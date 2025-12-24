Gobierno
Pedro Sánchez felicita la Navidad a las tropas españolas desplegadas en misiones en el exterior
El presidente del Ejecutivo español realiza la conexión desde el Palacio de la Moncloa, acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles
Redacción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene una videoconferencia con las unidades españolas desplegadas en misiones humanitarias en el exterior para felicitar las fiestas de Navidad y agradecerles en nombre de la sociedad su profesionalidad y entrega en la defensa de la paz y la estabilidad internacional.
El presidente del Ejecutivo español realiza la conexión desde el Palacio de la Moncloa, acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).
El mensaje se dirige a las unidades desplegadas en diversos escenarios globales, incluyendo misiones de la OTAN en el flanco este europeo, operaciones de la Unión Europea en África (como la Operación Atalanta), y contingentes en el Líbano (FINUL) o Irak.
- De fábrica abandonada en Castellón a referente europeo
- Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
- Casi 200.000 euros repartirá la basílica de Sant Pasqual de Vila-real por una terminación del segundo premio
- Castelló atrasa la entrada en vigor de la nueva norma del patinete: la nueva fecha
- Emergencias activa la alerta por riesgo de nevadas en Castellón
- ¿Quieres estacionar en el nuevo párking de la avenida del Mar de Castelló? Ya hay fecha de apertura
- La Guardia Civil de Castellón investiga a 35 personas por delitos urbanísticos durante este año
- Los clavarios de Sant Antoni y la comisión de fiestas de Llucena reparten 100 € por décimo