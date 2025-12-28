Viral en TikTok
Pedro Sánchez publica las tomas falsas de sus vídeos en redes sociales
La grabación comienza con el presidente hablando del escritor Javier Cercas mientras muestra una de sus obras, cuando de repente el libro se le cae al suelo
Redacción
Pedro Sánchez se creó una cuenta de TikTok el pasado mes de septiembre y, este domingo, coincidiendo con el Día de los Santos Inocentes, ha compartido un vídeo con las tomas falsas de su andadura en la red social de moda. "Hoy nos echamos unas risas...", dice, con una sonrisa, el presidente del Gobierno sentado en el sofá de la Moncloa.
La grabación comienza con Sánchez hablando del escritor Javier Cercas mientras muestra una de sus obras, cuando de repente el libro se le cae al suelo. "Uy…", reacciona sorprendido ante la cámara.
"Me hacéis hacer unas cosas que vamos…", comenta desde el jardín de la Moncloa, dirigiéndose a su equipo de comunicación. Sin embargo, no todo sale a la primera. En varios intentos, el presidente se equivoca en sus discursos: "Cagüen la leche…", se le escucha protestar en una de las tomas. En otro momento vuelve a trabarse, aunque esta vez se lo toma con humor. "Tengo la lengua de trapo hoy", dice entre risas.
El vídeo incluye además las tomas falsas del ya conocido tour por la Moncloa, grabado “en plan Isabel Preysler”, que se viralizó recientemente en redes sociales. La cuenta de Sánchez acumula ya más de 300.000 seguidores y 3,3 millones de 'me gusta'.
- Cortan la N-340 en Castellón por inundación total de la vía
- Accidente viral en un párking de Vinaròs en Nochebuena: 'Madre mía la que está liando, se está cargando el túnel
- La lluvia no da tregua a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades, pero ¿hasta cuándo?
- Benicàssim fija un criterio único de altura de las villas para zanjar las polémicas por las vistas al mar
- Aviso amarillo para el domingo en Castellón por lluvias y tormentas
- Todos los horarios de la Nochevieja en Castelló
- ¿Quieres ser abonado del CD Castellón? Esta es la única manera
- Las fuertes lluvias dificultan la circulación en Benicarló: rescatan una mujer atrapada en su vehículo