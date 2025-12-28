Rodríguez Ibarra: "A Extremadura no le interesan unas segundas elecciones y al PSOE, menos"

Las elecciones en Extremadura han sido un batacazo para el PSOE y para su candidato, Miguel Ángel Gallardo, que ha renunciado a la secretaría general. El PP ha ganado pero sin mayoría absoluta. En este contexto, el expresidente de la Junta y exlíder de los socialistas extremeños Juan Carlos Rodríguez Ibarra propone que su partido facilite la investidura de la candidata popular, María Guardiola. De momento, se han dejado oír las voces en contra entre los socialistas, también en Ferraz.

-Defiende una abstención negociada. ¿Le gusta la polémica?

-Me gusta analizar la realidad, que es la responsabilidad de un dirigente político. Ha habido unas elecciones el 21 de diciembre y es lo lógico y obligatorio. La realidad que yo analizo es la siguiente: el resultado obtenido no da mayoría absoluta a nadie. Pueden ocurrir dos cosas. Una, que haya investidura. Dos, que no la haya y, por lo tanto, vayamos a unas segundas elecciones. Yo creo que a Extremadura no le interesan unas segundas elecciones, porque la región no está para perder otros 6 meses de procesos electorales. Y al PSOE le interesa menos que a Extremadura todavía, porque estamos descabezados, no tenemos dirección y una convocatoria nos cogería con el pie cambiado. Como no me interesa nada de eso, la otra opción es una investidura, que puede estar condicionada por Vox o por el PSOE. Todo el mundo huye como de la quema de Vox y yo intento huir también. Para que no entre Vox a condicionar el gobierno, prefiero condicionarlo desde mi partido, no para que gobierne la lista más votada, sino para evitar elecciones y la fortaleza de Vox en ese gobierno. Solo queda el PSOE. ¿Cómo? Negociando con el PP aquellas cosas que pueden ser negociadas y manteniéndose en la oposición en lo que no pueda ser negociado.

-¿Con qué condiciones habría que apoyar la investidura de Guardiola?

-Primero, si nosotros aceptamos que gobierne la lista más votada, obligaremos al PP a que firme que en las siguientes elecciones municipales también rija ese principio. Porque visto lo visto, nosotros podríamos perder muchos ayuntamientos y, consecuentemente, las dos diputaciones provinciales, si hubiera una alianza entre la segunda fuerza y la tercera, que serían PP y Vox. Segundo, ¿qué medidas se pueden adoptar en Extremadura que permitan avanzar en una dirección a lo largo de dos o tres legislaturas? Una política de infraestructuras no depende solo de una legislatura. ¿Qué haríamos, por ejemplo, para que los pueblos no se vacíen? Si alguien vive en Oliva de la Frontera y tiene un autobús o un tren directo que lo lleve a Badajoz y lo devuelva a su casa a una hora prudencial, seguramente mucha gente se quedaría a vivir en los pueblos y no se iría a las ciudades. Estamos obsesionados con el AVE, me parece bien, pero es un medio que permite entrar muy rápido y salir más rápido todavía. Yo lo que quiero es que la gente pueda vivir en su pueblo, que para eso hemos gastado ingentes cantidades de dinero para que vivir en un pueblo sea hoy un lujo y no un castigo, como hace cuarenta años.

-Sería la primera medida. Hay más.

-La segunda es que cada día hay más talento en Extremadura, más gente formada y preparada. La Universidad de Extremadura tiene de 20.000 a 25.000 alumnos, muchos de ellos extremeños. ¿Qué hacemos para retener este talento y que no se vaya? Esa discusión se debe tener y no depende solo de un partido, depende de dos o tres legislaturas. Tercera: nadie vivirá en un pueblo si no tiene vivienda. He examinado el programa electoral del PP en vivienda y el del PSOE, hay algunas diferencias pero muchas coincidencias. Cuarto: Estamos en la Unión Europea, que tiene 245 regiones, todas peleando y compitiendo por lo mismo. ¿En qué es competitiva Extremadura? Examinemos y pongámonos de acuerdo para que sea el que sea el gobierno pueda seguir esa línea, que hace posible mantener la estabilidad de la región.

-Serían las cuatro patas del acuerdo. Es sentido común más que ideología.

-Es hacer lo que los chinos, pero democrático. Xi Jinping puede hacer un plan de diez años o quinquenal y sabe que se va a cumplir, porque nadie le va a quitar el poder. Aquí la democracia hace posible que cambien los gobiernos. Pero si usted tiene una política pactada y negociada, no importa que cambie el gobierno, porque esos temas están garantizados por un acuerdo.

"A mí qué me importa lo que diga Moncloa. Moncloa no decide la política de pactos del PSOE"

-Su propuesta de apoyar la investidura de Guardiola está recibiendo más críticas que apoyos.

-No lo sé.

-Empezando por Ferraz y compañeros de Cáceres.

-Me gustaría que se hiciese aquí lo mismo que en la Diputación de Cáceres, que es aprobar el presupuesto por unanimidad del PSOE y el PP y nadie ha dicho qué disparate. Al revés, nos ha parecido muy bien. El Partido Socialista a nivel federal tiene un discurso y el Gobierno tiene otro. El PSOE dijo, su portavoz, que esas cosas tiene que decidirlas la militancia. Me sonreí. ¿Se lo estará creyendo? ¿A mí me ha preguntado alguien cuando se ha pactado con Sumar o con Bildu o con Junts o con Podemos? Supongamos que es cierto, pues que decida la militancia. ¿Y a mí qué me importa lo que diga Moncloa? Moncloa no decide la política de pactos del PSOE. La deciden los órganos de dirección o los militantes. Lo de Moncloa es una opinión, como la mía, no es el órgano que decide. El Gobierno tiene que gobernar para todos.

-Si hubiera otras elecciones, al PSOE no le va a dar tiempo reorganizarse.

-Por eso no quiero que las haya. Solo los irresponsables dicen que no pactemos con el PP. Si Vox dice lo mismo, hay elecciones. A lo mejor a Vox le interesa que las haya y a Guardiola, porque lo que no ha conseguido ahora puede que lo lograse en abril o mayo. A los únicos a los que no les interesa es a Extremadura y a nosotros. Y nosotros estamos aquí por Extremadura.

-¿Por qué hay que temer que el Gobierno de Extremadura dependa de Vox? Ya pactaron hace dos años.

-El miedo que yo tengo es que la política que hemos hecho durante 36 años los socialistas, con Guillermo Fernández Vara y conmigo, al frente del gobierno y del PSOE, no debemos permitir que se destruya. Y lleva visos de que ocurra. Porque el PP se va a poner a bailar cuando alguien le toque las palmas. Pongo un ejemplo: Guillermo Fernández Vara estableció la gratuidad en la enseñanza de 0 a 3 años. El PP le da un cheque a las familias para que elijan la guardería que quieran. Es una diferencia de la noche al día. En los pueblos no hay muchas guarderías, con lo cual está beneficiando a la gente de las ciudades y están marginando a la de los pueblos. En sanidad, acaban de aprobar antes de las elecciones que los jefes de servicio y de sección pueden alternar la pública y la privada y eso deteriora la pública. Mientras yo fui presidente, los jefes de servicio tenían dedicación exclusiva.

-Esa es la política del PP y usted quiere permitir que gobierne el PP.

-A ese riesgo le añades el riesgo seguro de Vox, que no solo quiere hacer eso, sino eliminar las autonomías. Como yo he vivido en dictadura y con un Gobierno centrado, no quiero que la autonomía desaparezca, porque para nosotros ha sido un milagro.

"He tenido la suerte de haber ganado seis veces al PP. Los que me critican no han ganado ninguno"

-¿Qué opinión tiene de María Guardiola?

-No la he tratado casi nada. Ha tenido dos años y pico de presidencia. Su supuesto éxito electoral no ha sido consecuencia del entusiasmo de los extremeños por su política, porque no le ha dado tiempo.

-¿Supuesto éxito? El PP ha sumado un escaño más.

-Y ha perdido 10.000 votos.

-Ha convocado unas elecciones para unos resultados semejantes a los que ya tenía.

-Nos han pegado un palo de muerte. No sé cuál sería el objetivo de Guardiola al convocar las elecciones, desde luego a nosotros nos ha hecho polvo.

-¿Cree que Guillermo Fernández Vara apoyaría que se abstenga el PSOE para que gobierne el PP?

-No lo sé. Algunos me critican diciendo que cuando el PSOE ganó las elecciones de mayo de 2023 yo no le dije al PP lo que tenía que hacer. Es que yo soy del PSOE. Yo le digo a mi partido lo que creo que tiene que hacer, no al PP.

"Yo no estoy aquí para hacer una política vengativa. Como usted me dio una patada en la espinilla, yo le doy dos"

-Precisamente hay compañeros que se oponen porque el PP no se abstuvo para que gobernase la lista más votada cuando ganó el PSOE.

-Yo no estoy aquí para hacer una política vengativa. Como usted me dio una patada en la espinilla, yo le doy dos. Además, yo no tenía que decir al PP lo que debía hacer. No soy del PP. Tengo la suerte de haber ganado seis veces al PP. Los que me critican no ha ganado ninguno.

-En 1991 sacó 39 diputados. ¿Qué ha ocurrido hasta llegar a la situación actual, con 18 diputados?

-Algunos intentan echar toda la culpa a Miguel Ángel Gallardo. Pero ya en 2023 se vio por dónde iba el río. Guillermo Fernández Vara, que era un buenísimo candidato, perdió seis diputados de golpe. Ya se sabía que el problema no era el candidato, sino el Partido Socialista a nivel federal. La política del Partido Socialista a nivel federal no es entendida en Extremadura por la mayoría de los votantes extremeños. Unido al pacto con Bildu, con Puigdemont, íbamos a traerlo detenido y ahora bajo palio, encima nos han caído chuzos de punta con Ábalos, Aldama, al otro y al de la moto. Nosotros hemos tenido la desgracia de ser los primeros que hemos puesto la cara para ver qué hacía el electorado, y nos la ha partido. Pero no somos culpables. Ni Guillermo ni yo dejamos un partido corrupto, ni una Junta en malas condiciones. No es justo que tengamos que pagar las culpas de otros. Nosotros aquí hemos mantenido la dignidad y la limpieza del partido.

-Gallardo está imputado.

-Imputado. Aún no es culpable.

-¿Cree que es inocente?

-Si no lo creyera, no hubiera ido a la campaña electoral. He ido porque creo que es inocente y porque considero que es una crueldad lo que se ha hecho con Gallardo. Nunca he visto a un candidato tan maltratado, tan insultado, tan vilipendiado. La Constitución en su artículo 24 dice que todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Aquí se ha cambiado: Gallardo es culpable hasta que demuestre su inocencia. Puede ser sospechoso, y por eso se imputa, pero todo lo que se ha dicho de él es una crueldad. Si Gallardo hubiese querido contratar al hermano de Sánchez, lo tenía bien fácil: hubiese creado una plaza de libre designación y punto y final. Cuando lo somete a una oposición es porque no tiene ni idea de que el hermano de Sánchez se va a presentar. Se presentaron diez más y ninguno protestó. Quiere decir que fue limpia. En la sede del PSOE, en abril hubo una reunión interparlamentaria a la que se invitó a Guillermo Fernández Vara y a mí como exsecretarios generales para que diéramos nuestra opinión de lo que había que hacer. Debo decir que Gallardo no estaba totalmente convencido de dejar la presidencia de la diputación y pasar a la Asamblea.

-¿Hubo que convencerlo?

-Hubo que convencerlo. Lo convencimos entre Guillermo y yo. Recuerdo además el ejemplo que puse: partido Real Madrid-Barcelona. Messi y Ronaldo en la banda y los suplentes, jugando. Lo lógico es que jueguen los titulares. Ya habían pasado el debate de investidura y el del Estado de la Región con el suplente. Dijimos: tienes que estar ahí. Esos que dicen que se obligó a cuatro a que dimitieran, no es verdad. Nadie les puso una pistola en la sien. ¿Por qué cree que iba Gallardo en el puesto 23, para rellenar hueco? Porque se pensaba que sacaríamos más diputadas y correría la lista rápidamente. Pero sacamos 16 por Badajoz. Los que dimitieron sabían que si Gallardo quería entrar, ellos se iban.

-¿Esas cuentas las hicieron antes de mayo de 2023 para que entrara Gallardo, antes de las primarias?

-Porque Gallardo era el candidato de Guillermo Fernández Vara.

-¿Entonces para qué hubo primarias?

-Porque son obligatorias.

-A usted nunca le han gustado.

-Siempre he estado en contra. Me dijeron de todo y ahora todo el mundo está de acuerdo en que son un disparate. Yo aconsejaría a la gestora que acaba de nombrar Ferraz que evite las primarias. Porque si hay primarias habrá división del partido. La gestora debería negociar con las dos ejecutivas provinciales de Cáceres y Badajoz la presencia de un candidato y defender en el Comité Regional que solo haya uno y, por tanto, no habrá primarias. Si no, habrán fracasado. Me asusta que de nuevo vayamos a la división inicial, entre Cáceres y Badajoz.

-Ya la hay.

-Yo he sufrido muchísimo para conseguir la unidad del partido y la están destrozando. Es responsabilidad de ellos.

-¿Quiénes son ellos?

-Las nuevas generaciones, los que están ahora dirigiendo el partido y colaborando con su dirección. Esa es su responsabilidad.

"Hemos sido los primeros en poner la cara para ver qué hacía el electorado y nos la ha partido. Ni Guillermo ni yo dejanos un partido corrupto. No es justo que paguemos las culpas de otros"

-Ya se está hablando de candidatos.

-Son especulaciones de la prensa.

-¿Usted tiene candidato?

-No tengo.

-¿Qué le parece Blanca Martín?

-Todo el mundo me parece bien, pero no voy a especular.

-¿Cree que hay gente preparada para tomar las riendas?

-¿Entre 10.000 no va a haber? Entonces, que cierren las sedes.

-Está poniendo en entredicho la capacidad de las nuevas generaciones, que están provocando la ruptura del partido.

-No. Digo que las nuevas generaciones han perdido estas elecciones espectacularmente y están provocando la división. Esa es su responsabilidad.

-¿Tiene esperanza en su recuperación?

-Siempre. Hemos pasado por situaciones peores. Hasta una Guerra Civil que perdimos y la gente se fue al exilio y a la cárcel y a los fusilamientos. La vida de cualquier persona está siempre en aterrizaje o despegue. Ahora estamos aterrizados, pero estoy seguro de que despegaremos.

-¿Qué debe hacer el PSOE para despegar?

-Tener de entrada un candidato único, aceptado por todas las partes y crear un buen equipo: una ejecutiva de 12 o 13 personas, como antes.

"Gallardo prefiere que lo juzque la Audiencia Provincial que el Tribunal Superior de Justicia" -¿Qué le parece que Gallardo siga en la Asamblea? -Me parece estupendamente. Guillermo Fernández Vara cuando dimitió siguió en la Asamblea. -¿Esa es la razón, porque siempre ha sido así? -Si quiere le quitamos el carnet de identidad también. -Se le critica porque es una medida de autoprotección, porque así sigue aforado. -¿Y qué gana con eso? Lo va a juzgar el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. No se va a librar del juicio. Le diré una cosa: prefiere que lo juzgue la Audiencia que el Tribunal Superior. Me consta. -¿Por qué? -Porque en la Audiencia hay jueces profesionales y en el Tribunal Superior hay jueces nombrados por nosotros. -Se desdibuja la división de poderes. -Pues entonces se ha acabado la democracia. -Cuestiona la indepencia del TSJEx. -Porque la resolución del TSJEx es inconstitucional. No puede haber 64 diputados aforados y uno que no lo es. Porque el aforamiento no lo da el nombre, lo da el escaño. ¿Porque entró rápido? A usted que le importa. Mañana el PSOE puede decir que todos fuera y entran todos nuevos. La Audiencia no tiene nada que decir ni el Tribunal Superior ni dios bendito. Está aforado porque entró. La Asamblea da esa facultad.

-¿Cree que el candidato ha influido en los malos resultados?

-Ya se vio con Guillermo por dónde iba la corriente. Los sociólogos y los analistas políticos, cuando estudian el papel de los líderes en los partidos, tienen demostrado que uno bueno aporta 2 o 3 puntos y uno malo resta 2 o 3 puntos. Supongamos que Gallardo era un líder malo: nos ha quitado 3 puntos. Hasta 11, ¿de quién es la culpa?

-¿De quién es?

-De una dirección federal que está haciendo un seguidismo de una política que no convence a los extremeños y de unas agrupaciones locales que están muertas.

-Gallardo tiene en usted un gran apoyo.

-Siempre he apoyado a los secretarios generales de mi partido. Hasta en los momentos más difíciles.

-¿Y a Pedro Sánchez?

-No quiero mezclar. Yo estoy hablando de Extremadura y no quiero que alguien pueda pensar que lo que yo digo le afecta más o menos a Pedro Sánchez. Lo que digo es pensando solo en una región en la que yo me he dejado la salud y Guillermo, la vida. Entonces no estoy dispuesto a que nadie la eche a perder. Porque la región de hace 40 años con la de ahora no tiene nada que ver y nos ha costado dios y ayuda.

-Extremadura no es una isla. Hay elecciones en Aragón y van por el mismo camino.

-¿Por qué lo sabe usted?

-Por las encuestas. ¿No cree en las encuestas?

-Yo siempre he tenido cuando me presentaba dos discursos escritos, el de ganar y el de perder. Las encuestas no adivinan. De las encuestas no sé nada y de Aragón sé menos.

-¿A qué achaca el auge de Vox?

-Todas las burbujas se hinchan y estallan. Ya lo hemos visto. ¿Dónde está Pablo Iglesias? Iban a acabar con la casta. Si el centro izquierda y el centro derecha saben hacer las cosas, Vox también explotará. No tiene nada de lo que presumir. ¿Once diputados? Hay un 80% que no les ha votado. Así que se le acabó la chulería al señor Abascal.

-Ahora tiene que convencer a su partido.

-Yo no tengo que convencer a nadie, doy mi opinión. Que el partido haga lo que le dé la gana. Lleva haciéndolo unos cuantos años. Hemos llegado a tener 86 diputados y el secretario general del PSOE ha sido recibido bajo palio en la reunión interparlamentaria. Con más dimitieron Almunia y Rubalcaba. Ellos sabrán. Lo que llevamos diciendo algunos veteranos desde hace tiempo se está cumpliendo. A ver si la militancia se entera.

-Hay quien dice que usted está mayor.

-Claro que estoy mayor, por eso sé tanto. Sé mucho más que cuando tenía 30 años. Imagino que los mayores que oigan eso no votarán a quien lo dice.