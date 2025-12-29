PP
Feijóo hace hoy balance del curso político para denunciar el "deterioro sin precedentes" de Sánchez
El líder del PP presumirá de la "potencia electoral" de su partido frente a una izquierda "en declive" tras las elecciones en Extremadura
EFE
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hará este lunes un balance del año 2025, en el que denunciará el "deterioro sin precedentes" de la imagen pública del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y presumirá de la "potencia electoral" de su partido frente a una izquierda "en declive".
El PP ha adelantado en una nota de prensa algunos de los temas que Feijóo abordará en su balance de 2025 desde la sede nacional del PP, un año en el que, según los populares, "ha caído el fiscal general del Estado (Álvaro García Ortiz) y en el que debería haber caído el presidente del Gobierno".
Feijóo repasará los casos judiciales que afectan al PSOE y las denuncias de acoso sexual contra líderes socialistas a lo largo de un año en el que, añade el PP, "seguimos sin presupuestos y con un Ejecutivo sin mayoría parlamentaria" y "el deterioro de la imagen pública del presidente del Gobierno no tiene precedentes".
El líder del PP denunciará también la situación económica del país, con precios e impuestos "al alza", pero con salarios "estancados" y un mercado de vivienda "inalcanzable" para los jóvenes, así como la "falta de fiabilidad" del Gobierno en el ámbito internacional.
Por otro lado, sacará pecho de la "potencia electoral" del PP, que aspira a hacer "hat trick" en las elecciones autonómicas de Aragón, Castilla y León y Andalucía previstas al inicio de 2026, frente a una izquierda que los populares aseguran que está "en declive" y un PSOE que "cada vez tiene menos votos y más tensión interna".
A la espera de que Pedro Sánchez "asuma su propia realidad y ponga fecha a su caída", señala el PP, ellos seguirán explicando a los ciudadanos sus propuestas con la intención de aplicarlas cuando pongan "un pie en Moncloa".
