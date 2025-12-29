El Gobierno defiende la autorización a Airbus para comprar material militar a Israel

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este lunes que la excepción que el Gobierno aprobó el pasado martes al embargo del comercio de material de defensa con Israel no tiene ninguna relación con las políticas militares de su departamento, sino que se refiere al ámbito comercial, industrial y de las exportaciones. En concreto, el acuerdo permite que la compañía Airbus pueda exportar determinados materiales y seguir con proyectos industriales que necesitan tecnología israelí, "pero con una finalidad industrial, comercial y de exportación, y para nada está relacionado con el ámbito de las armas", ha subrayado en declaraciones a TVE.

El Consejo de Ministros autorizó el pasado martes la transferencia de determinado material de defensa y doble uso, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera del real decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. La autorización se concede de manera excepcional para proyectos aeronáuticos "con gran potencial industrial y exportador", en concreto las aeronaves A400M, A330MRTT y C295 y el dron SIRTAP, liderados por Airbus, "que se consideran indispensables para la viabilidad económica de las líneas de producción y preservar miles de empleos de alta cualificación en España", según la referencia del Consejo.

Robles ha insistido en que España nunca ha comprado armas a Israel, sino tecnología para determinados programas, y ha reiterado que el Ministerio de Defensa está inmerso en un plan de desconexión de la tecnología israelí para que sea la industria nacional la que se haga cargo de esos proyectos. El acuerdo, ha incidido, hace referencia a la empresa Airbus en relación a las exportaciones a otros países y al ámbito industrial y de creación de puestos de trabajo y "en ningún caso a material armamentístico".

Paz justa en Ucrania

Por otra parte, ha considerado que Europa tiene que seguir apoyando a Ucrania para llegar a una paz justa y duradera y que las condiciones para lograrla las tiene que decidir Kiev y no pueden venir dadas por el presidente ruso, Vladimir Putin. Respecto a si militares españoles participarían en una eventual fuerza de interposición en territorio ucraniano una vez se alcance un acuerdo de paz, Robles ha dicho que España y sus Fuerzas Armadas "van a estar siempre firmemente comprometidas con la paz donde haga falta, donde sea necesario, en los términos que la comunidad internacional acuerde".

En cuanto al acuerdo de alto el fuego en Gaza, Robles ha considerado que el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, que ha vulnerado todas las normas del derecho internacional, "no es quizás la persona adecuada para liderar" el proceso, y ha defendido la urgencia de dar una solución a la situación en ese territorio.