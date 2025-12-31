María Guardiola llama al diálogo en su discurso de fin de año: "Es la única forma de gobernar con dignidad"

En plena negociación por las elecciones que ganó María Guardiola al frente del PP el pasado 21 de diciembre, la presidenta de la Junta de Extremadura llama al diálogo en su discurso de fin de año, emitido por Canal Extremadura a las 21.00 horas de este 31 de diciembre. "El insulto no construye carreteras, la crispación no abre quirófanos. La concordia, sí. El diálogo, sí. Gobernar para todos, piensen lo que piensen, es la única forma de gobernar con dignidad", expresa, haciendo una alusión directa a la necesidad de entendimiento. "En estas fechas pido que nos detengamos en lo que nos une y apartemos lo que nos diferencia. Por el bien de Extremadura", reitera.

Cabe recordar que las negociaciones para la investidura de María Guardiola continúan abiertas a la espera de "concretar medidas" que puedan concitar el consenso de los distintos grupos parlamentarios. Tras esa primera llamada ya confirmada a Vox , el diálogo se mantiene, aunque por el momento no se han producido avances específicos en el contenido de los acuerdos.

Auge de exportaciones, paro en mínimo histórico... y desafíos del 2026

Desde Bodegas Romale, en Almendralejo, la presidenta nombra además algunos de los principales hechos acaecidos este año, como el impacto de las exportaciones extremeñas, que en los diez primeros meses del año, ya superaron los 3.400 millones de euros: más de un 20% comparado con el año pasado. "Somos la tercera comunidad autónoma donde más ha crecido el comercio exterior", señala. Habla también del paro, que registra "la tasa más baja de su historia". Actualmente, la región tiene 64.813 desempleados tras bajar en 807 personas en noviembre, por lo que da las gracias "a las empresas y a los autónomos por ese gran trabajo diario que está mejorando nuestro entorno y construyendo un futuro de oportunidades".

De cara a 2026, la presidenta prioriza la economía y el bienestar de las familias. "Sé que llenar la nevera, pagar la luz o afrontar la hipoteca sigue siendo una batalla diaria para muchos hogares. El gobierno de la Junta debe ser un escudo para ellos." Tras ello, destaca la importancia de la gestión de los servicios públicos. "Una sanidad más ágil y más humana. Una educación que estimule el talento de nuestros jóvenes y les abra las puertas del mercado laboral. Y una atención a los mayores que les devuelva, con gratitud y dignidad, todo lo que ellos nos dieron", expresa. También defiende el esfuerzo y la dedicación de los ganaderos y agricultores, señalando que "el respeto al medio rural se demuestra con hechos", ya que "el campo no es nuestro pasado. Al contrario, el campo es empuje y futuro. Es la despensa de Europa y el guardián último de nuestro paisaje."

Incluso, aprovecha para volver a insistir en la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz. "No vamos a permitir que se desmantele nuestra capacidad industrial ni nuestra soberanía energética", incide.

María Guardiola durante su discurso de fin de año. / Junta de Extremadura

Robe, Vara y Helga

A lo largo de su discurso, recuerda a tres de los personajes extremeños más importantes a nivel político, social y cultural que han fallecido este año. Sus primeras palabras hacen referencia a la canción 'La vereda de la puerta de atrás' de Extremoduro, escrita por Robe Iniesta, que falleció el pasado 10 de diciembre. Asimismo, dedica un espacio al expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara, que murió el 5 de octubre. "Su ejemplo de serenidad y diálogo quedará para siempre", expresa. También se acuerda de Helga de Alvear, la galerista alemana que hizo de Cáceres la cuna del arte contemporáneo. "Una mujer que amó Extremadura y nos regaló su mirada y su legado inmenso", dice sobre la coleccionista y filántropa que murió el 3 de febrero. "Siguiendo su legado, vamos a empujar con toda nuestra alma para que Cáceres sea Capital Europea de la Cultura en 2031", asegura.

Más allá de Extremadura, dedica unas líneas de comprensión en referencia a las guerras que hay actualmente en el mundo: "Sentimos las pérdidas y el llanto ajeno (...) Seguimos enviando nuestro anhelo de paz a todos los lugares donde el conflicto aplasta a la esperanza".

Guardiola despide el año invitando a los extremeños a que miren a su alrededor, a los ojos de quienes les acompañan, ya que "ahí reside nuestra verdadera fuerza". "Una ciudadanía que cada mañana suma, que levanta persianas y pregunta al paciente cómo está al borde de su cama, que ordena la fila en el recreo, que acompaña a una persona mayor en su quehacer diario. Que revisa una factura en una pequeña oficina. Que cultiva la tierra con paciencia o que atiende un mostrador con una sonrisa. Somos eso. Ese gesto. Ese compromiso."