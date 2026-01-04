Feijóo se desmarca de Trump y avisa que excluir a Corina Machado es "perpetuar" a Maduro: "Las dictaduras no se derrocan a medias"

Si en el PP se mostró a favor de la decisión de Donald Trump de capturar al dirigente venezolano, Nicolás Maduro, para juzgarlo frente a la justicia estadounidense, la ilusión fue menguando con el paso de las horas. La apuesta del mandatario de la Casa Blanca por una transición en el país liderada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, desmarcándose de la opción esperada, que era Marina Corina Machado, despertó suspicacias dentro del PP. Este domingo, el presidente popular Alberto Núñez Feijóo ha enviado una carta en la que advierte a Trump de que Corina Machado, Nobel de la Paz, es quien tiene legitimidad para abrir una "vía democrática" en Venezuela. Dejarla fuera, insiste es "perpetuar el abuso y la arbitrariedad" del régimen de Maduro.

"Presentar como solución o figura de transición a quien está sancionada por la Unión Europea y por los mismos Estados Unidos por violaciones masivas de derechos humanos no sería más que una operación de continuidad del régimen; un régimen que el pueblo venezolano ya ha rechazado de forma inequívoca en las urnas", escribe Feijóo en su misiva. Por eso insiste en el error que cree que es que Delcy lidere esta etapa. "No puede dirigirlo quien ha sido la mano derecha de Maduro durante los últimos años [...] es cómplice y protagonista de la dictadura", añade.