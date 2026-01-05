EEUU captura a Maduro
Los venezolanos se refugian en sus casas por temor a los paramilitares: "Se oyen disparos y circulan con el rostro oculto”
Ciudadanos de Caracas explican a EL PERIÓDICO que los denominados "colectivos" chavistas, que son grupos civiles armados paramilitares, "son los que están haciendo las rondas de vigilancia por la ciudad"
Tres días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el bombardeo de varios acuartelamientos del país sudamericano los ciudadanos venezolanos tratan de permanecer en sus casas el mayor tiempo posible por temor a la movilización de los colectivos paramilitares chavistas, que han salido armados a las calles. Y muchos de ellos se desplazan en motocicletas para conseguir una mayor rapidez en sus movimientos por Caracas.
"Si bien el régimen ha convocado marchas para repudiar lo que califican como el secuestro de Nicolás Maduro, con discursos, música y bailes, los colectivos tomaron el lugar de la Policía, desaparecida durante el bombardeo, para disuadir a la población de salir a celebrarlo o manifestarse en contra del chavismo, con disparos y circulando en caravanas de motorizados con el rostro oculto", explica en conversación telefónica con EL PERIÓDICO el periodista venezolano Tideo Hernández, residente en la capital.
Otro ciudadano también resalta el despliegue de estos grupos armados chavistas: "Sí han salido a las calles los colectivos, que son para militares armados que apoyan al Gobierno. El sábado hicieron caravanas por toda la ciudad, fuertemente armados. Pero no se registraron hechos de violencia y manifestaciones en favor de lo sucedido", destaca este hombre.
"Vigilancia por la ciudad
Por su parte, una mujer, también de la capital del país, informa de que ella ha podido constatar que tras la intervención de EEUU sí se ha reforzado la presencia militar y policial: "Muchísimo, incluso el centro de Caracas está totalmente militarizado. Además, sacaron lo que llaman colectivos, que son grupos civiles armados paramilitares, por decirlo de alguna manera, y son los que están haciendo las rondas de vigilancia por la ciudad".
Por eso, completa, "todavía hay mucho temor, sabemos que no hay una libertad de expresión como tal. Estas personas siguen en el Gobierno, por lo que no podemos hablar con total libertad sobre lo sucedido", lamenta.
Tideo Hernández, explica, además, que lo que denomina como "compras nerviosas no han derivado todavía en el desabastecimiento de víveres y productos de primera necesidad. Y las largas colas para la gasolina que empezaron a verse desde el inicio de la persecución contra los buques sancionados han amainado un poco. La crisis de los medicamentos y comida tiene más que ver con la accesibilidad limitada por los precios y la inflación, y eso ya se estaba agravando incluso antes de la ofensiva militar de EEUU".
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Cuándo empezará a nevar en Castellón? Aemet pronostica el momento exacto
- Onda supera por primera vez en su historia la barrera de los 26.000 habitantes
- Primera cancelación de Cabalgata en Castellón por las lluvias: l'Alcora recibirá a los Reyes Magos bajo techo
- Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana que ya han cancelado o aplazado la Cabalgata por la Borrasca Francis
- Al menos tres heridos graves en la carretera N-340 en Castellón
- Cierran el caso del exmarido de la alcaldesa de Almassora hallado en un contenedor como 'muerte accidental' en Castelló
- Aemet activa la alerta naranja en Castellón por nevadas que alcanzarán los 5 centímetros de grosor
- El 'barco fantasma' abandonado desde hace cinco años en la costa de Castellón pone rumbo a Albania