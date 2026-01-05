¿Qué hacer con Venezuela, Trump y Delcy Rodríguez? Los partidos españoles se posicionan tras dos días frenéticos

La captura de Nicolás Maduro por orden de Donald Trump, la alegría de la oposición Venezolana y la posterior decisión del presidente de Estados Unidos de que sea Delcy Rodríguez, 'número dos' de Maduro, quien tome las riendas de Venezuela ha obligado a las formaciones políticas españolas a ir reformulando su discurso con el paso de las horas. Los partidos a la izquierda del Gobierno han mantenido sus críticas contra EEUU, el Ejecutivo ha ido endureciendo su discurso y PP y Vox se han ido moviendo tras casa paso de Trump.

El PP aplaude la "buena noticia" y el "hito histórico" que supone que Maduro haya sido "derrocado". Sin embargo, rechazan de plano la decisión de que sea Delcy Rodríguez quien tome el mando del país. "Las dictaduras no se derrocan a medias", avisó Alberto Núñez Feijóo en una carta publicada en redes sociales. Los populares consideran a Edmundo González como el "presidente legítimo" y evitan hablar de una nueva convocatoria electoral. Lo que sí reconocen es que "evidentemente hay dudas sobre si [Trump] vulnera o no el derecho internacional" con su ataque a Venezuela.

En el PSOE se muestran contundentes a la hora de denunciar las acciones adoptadas por Trump. La portavoz del partido, Montse Mínguez, denunció este lunes el "ataque" y la "invasión bélica" de Venezuela e hizo un llamamiento a la desescalada. No obstante, los socialistas evitan posicionarse sobre quién debe estar al frente del país. Mínguez ha recordado que España no reconoció la victoria de Maduro en las elecciones de 2024 y que no lo hará ahora con la intervención de EEUU. Así, apostó por el diálogo: "Se va a hablar con el Gobierno de Venezuela y también con los líderes de la oposición, como se ha venido haciendo todo este tiempo".

"Debemos alegrarnos de que un dictador y un tirano haya sido detenido y puesto a disposición del sistema judicial", ha sentenciado el vicepresidente de Vox, Jorge Buxadé, este lunes. No obstante, la decisión de Trump de designar a Delcy Rodríguez como presidenta ha generado controversia en el partido. A la par que denuncian que la liberación de Venezuela "no se ha completado", dan cierto margen a la 'número dos' de Maduro: "Tiene que decidir si continúa con el sufrimiento del pueblo venezolano o si va a ayudar a esa restauración de la democracia". Al contrario que el PP, evitan mencionar a Edmundo González y María Corina Machado y hablan de convocar elecciones para que el pueblo se exprese.

Desde que se conocieran las primeras informaciones sobre la captura de Maduro, Sumar ha exigido a sus socios socialistas una condena contundente contra el "acto de piratería imperialista" cometido por Trump. Este lunes, el ministro de cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado que se trata de un "atropello de toda la arquitectura jurídica" construida tras la II Guerra Mundial. Así, ha pedido "huir de eslóganes" y estar "al lado de las grandes democracias latinoamericanas. También se ha referido a la UE para criticar que haya países que siguen viendo a EEUU como su "principal aliado y proveedor de seguridad". En este sentido, ha apuntado a la necesidad de avanzar en la autonomía "política y militar" para no depender de Trump. No se ha referido, no obstante, al futuro de Venezuela.

"La agresión de Estados Unidos contra Venezuela constituye una vulneración flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional y del sistema multilateral", sentenció ERC a través de un comunicado publicado en sus redes sociales en el que pedía a la Unión Europea que asumiera su papel para defender el orden internacional. Al igual que PSOE y Sumar, hicieron un llamamiento a la desescalada: "El diálogo entre las partes es imprescindible para garantizar una solución política al conflicto y garantizar que solo el pueblo venezolano decida el futuro de Venezuela". Sin embargo, no plantean ningún camino concreto.

La formación liderada por Carles Puigdemont emitió un comunicado en el que mostraron su rechazo al "régimen autoritario y corrupto" de Maduro, que gobierna "sin tener la legitimidad de las urnas", pero señalaron que esto no es óbice para condenar un ataque por parte de Estados Unidos que "no tiene amparo jurídico y deja en entredicho el papel de las Naciones Unidas". Sobre el futuro, aseguraron su apoyo a pueblo venezolano y "especialmente a los venezolanos que luchan democráticamente por un país libre".

EH Bildu condenó de manera contundente la "agresión imperialista" ordenada por Trump y "el secuestro del Presidente Nicolás Maduro". En un comunicado, la formación abertzale denunció los "gravísimos acontecimientos" que se estaban produciendo y su coordinador general, Arnaldo Otegi, apuntó que "el futuro es de los pueblos y solo a ellos les corresponde escribir su historia". Sin embargo, tampoco aclaró si están a favor de una convocatoria electoral o de que se mantenga al régimen actual.

Condena a Trump, pero confianza en que se pueda "iniciar una transición política para acceder a un régimen democrático". Esta es la posición del PNV, que lamenta su "preocupación por la ruptura unilateral de la normativa internacional por parte de los Estados Unidos", pero ve "necesario devolver cuanto antes la voz a los venezolanos con las debidas garantías democráticas", lo que apunta a una convocatoria de elecciones.

Entre los más críticos con el Gobierno de España está Podemos. Irene Montero, secretaría política del partido, ha condenado la "hipocresía" de PSOE y Sumar al no tomar acciones contundentes contra EEUU. Más allá de arremeter contra el Ejecutivo, ha tildado al Gobierno de Trump de "criminal y terrorista" y ha exigido aislarle internacionalmente y la salida de la OTAN. Nada ha dicho sobre qué hacer ahora en Venezuela.