Felipe VI subraya el compromiso de España con "el orden global basado en normas"

Felipe VI ha destacado este martes el compromiso de España con la seguridad internacional, el multilateralismo y con el orden global basado en normas en su discurso con motivo de la Pascua militar, en el que ha hablado de la sensación creciente de amenaza que deja 2025, con guerras, crisis y tragedias humanitarias. Más información