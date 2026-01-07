Ábalos tendrá que volver a cambiar de abogado: su defensa renuncia a representarle en el Supremo por motivos económicos

El exministro José Luis Ábalos comenzará el año teniendo que buscar un nuevo abogado, después de que el despacho que le representaba desde el pasado mes de octubre, cuando renunció a la defensa su primer letrado, José Aníbal Álvarez, haya presentado un escrito a última hora de la mañana de este jueves en el Tribunal Supremo en el que renuncia a su representación. La situación es delicada para el que también fuera secretario de Organización del PSOE, pues el alto tribunal ya ha abierto juicio oral contra él por la pieza principal del caso Koldo, y la vista podría empezar a celebrarse en los próximos meses.

El escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, está firmado por el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, quien señala que la decisión del bufete ha sido comunicado en persona al propio Ábalos en el centro penitenciario de Soto del Real, en el que ingresó el pasado 15 de diciembre, tras prestar declaración por última vez ante el juez instructor del caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente. Igualmente, ha renunciado el procurador que hasta ahora representaba al exministro ante el alto tribunal.

Breve despedida

La comunicación al exministro, que ha sido aportada al Supremo por el bufete, es breve: "Estimado José Luis: Por la presente te comunico mi renuncia a seguir ejerciendo tu defensa, rogando designes nuevo letrado". Con el fin de no generar indefensión", el despacho ha pedido al alto tribunal que se paralicen los plazos procesales pendientes.

El despacho Chabaneix Abogados, que asumió su defensa después de que las discrepancias surgidas con su anterior abogado hicieran inviable que continuara representándoles, ha comunicado al alto tribunal que "ha renunciado a la defensa del señor José Luis Ábalos debido a discrepancias contractuales que imposibilitan la continuidad de la relación profesional". Fuentes de esta parte señalan a este diario que los motivos son de carácter económico, ya que el exministro no habría cumplido con los pagos acordados para sufragar su defensa.

El exministro José Luis Abalos y su exasesor Koldo García, en las puertas del Tribunal Supremo, en Madrid (España). / EUROPA PRESS

El letrado añade en su escrito ante el Supremo una alusión a los artículos 1 y 2 del Estatuto General de la Abogacía Española, que señalan que los letrados tienen "plena libertad para aceptar o rechazar la dirección de cualquier asunto que le sea encomendado" y pueden "cesar en su intervención profesional cuando surjan discrepancias con su cliente".