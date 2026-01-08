El Gobierno y la Iglesia cierran un acuerdo para reparar económicamente a las víctimas de pederastia

De sorpresa y con el horizonte de una posible próxima visita del Papa a España. De esta manera han llegado a un acuerdo el Gobierno y la Iglesia en España para cerrar el sistema de reparación y reconocimiento a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial.

La rúbrica de este acuerdo la plasmarán en unas horas (sobre las 9:30 horas) el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, en el Palacio de Parcent, una de las sedes del Departamento que encabeza el titular de Justicia. Este acto no figuraba en la agenda pública del ministro para la jornada de este jueves.

Precisamente, Bolaños ha citado a las víctimas de abusos en la Iglesias a una reunión este viernes a la que varias acudían, según ha podido saber EL PERIÓDICO, con la idea de que el ministro activaría la vía unilateral ante las dificultades que había para buscar una solución consensuada sobre la reparación económica a las víctimas de pederastia y cerrar una carpeta que llevaba abierta desde abril de 2024. Máxime después de que el Gobierno diese el ultimatum de final de 2025 como fecha límite para dar una oportunidad a las negociaciones y ese tiempo concluyó.

El año nuevo ha traído el acuerdo. Que se producen en un clima de desencuentros entre el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal evidenciado con Argüeso pidiendo "cuestión de confianza, moción de censura o elecciones" al presidente del Gobierno. Pedro Sánchez acusó al presidente de la CEE de interferencia política y le indicó que “el tiempo en que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia”. Es más, el propio Bolaños, que es el encargado de las relaciones con la Iglesia, le recriminó a Argüeso por carta su comentario y deduciendo su interés por un Gobierno de PP y Vox que “no han mostrado el menor interés en las víctimas de abusos”.

Un acuerdo que llega también en el marco de una posible próxima visita del Santo Padre a España. Precisamente, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y los cardenales José Cobo y Juan José Omella, arzobispos de Madrid y Barcelona, respectivamente, se reunirán el próximo viernes 9 de enero con la Secretaría de Estado del Vaticano para poner sobre la mesa el posible viaje del Papa León XIV a España y cerrar qué ciudades podría visitar.