Relevo
La presidenta de Navarra cesa a su vicepresidente primero y a su portavoz y nombra a Javier Remírez
Inmaculada Jurío será la nueva consejera de Interior y Función Pública
EFE
Pamplona
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha cesado a su vicepresidente primero, Félix Taberna, y a la portavoz y consejera de Interior, Amparo López, en su primera gran remodelación de Gobierno desde que fue elegida en 2019.
Chivite ha nombrado al senador socialista Javier Remírez vicepresidente y portavoz del Gobierno foral, y a la exparlamentaria socialista y hasta ahora secretaria general de la Delegación del Gobierno en Navarra, Inmaculada Jurío, consejera de Interior y Función Pública.
La presidenta navarra ha explicado en rueda de prensa que esta remodelación "no se debe a la gestión", sino a la intención de "dar un nuevo impulso" a la acción de Gobierno.
