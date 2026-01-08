Suiza bloquea la fortuna del exministro al que Delcy Rodríguez encargó negociar con Aldama una deuda de 200 millones con Air Europa

El Gobierno de Suiza bloqueó el pasado 5 de enero el dinero del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dos días después de que fuera detenido en Caracas en una incursión del Ejército de Estados Unidos. Sin embargo, la decisión de las autoridades de la Confederación Helvética no se limita al líder chavista, sino que también se han congelado los fondos que escondían otros 36 aliados de la dictadura venezolana. Entre ellos, al menos una quincena ya fueron implicados en diferentes causas de corrupción investigadas en España. Como por ejemplo el que fuera ministro de Economía y Finanzas entre 2017 y 2020, Simón Zerpa, cuyo nombre apareció en el caso Koldo.

Precisamente, este antiguo miembro del Ejecutivo bolivariano fue quien recibió la orden de la vicepresidenta de Venezuela y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de negociar con el comisionista de las mascarillas, Víctor de Aldama, el pago de una deuda de 200 millones que el Gobierno de Caracas mantenía con la aerolínea Air Europa. Así consta en un intercambio de mensajes que fueron descubiertos por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el teléfono del presunto cabecilla de la organización criminal liderada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

El empresario Víctor de Aldama a su llegada al interrogatorio del juez instructor del 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional / Carlos Luján - Europa Press

En enero de 2020, fecha en la que se envían los mensajes interceptados por la UCO, Aldama trabajaba como asesor de Globalia, la matriz de Air Europa. Esta compañía, según Anticorrupción, habría abonado al comisionista por estas gestiones 12.100 euros mensuales entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020. Sin embargo, un contrato de 17 de septiembre de 2019 apunta incluso a una posible comisión de un total de 5 millones de dólares si el intermediario hubiera conseguido que las autoridades de Caracas hubieran saldado toda su deuda con la aerolínea. Sin embargo, desde la compañía niegan haber abonado este dinero.

Devolución de la deuda

Sin embargo, Delcy Rodríguez envíó al comisionista el 26 de enero de 2020 un documento, firmado por el entonces ministro Simón Zerpa, que indica que el Gobierno de Maduro pretendía "dar continuidad a las conversaciones sostenidas en la visita del presidente de Globalia, Pepe Hidalgo, a Venezuela. Donde hemos avanzado en posibilidades de inversión en turismo y facilidades aeroportuarias, así como en la conciliación de las relaciones financieras entre las partes".

Y sobre el pago de este pasivo, el documento rubricado por el exministro Zerpa traslada que el Gobierno de Caracas había ratificado a Aldama, como representante de Globalia, su "propuesta de explorar mecanismos para compensar los compromisos financieros con suministro de jet fuel a la flota de Air Europa, y también, avanzar en opciones de suministro de crudo o sus derivados, para los mismos fines". Y cuando Aldama leyó este documento, este respondió a Delcy Rodríguez de manera inequívoca: "¡Genial!". Para después dirigirse a la ahora presidenta encargada: ¿Estás contenta por lo que se está consiguiendo?".

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una fotografía de este lunes. / EFE / Palacio de Miraflores

Los medios de comunicación venezolanos situados fuera del país sudamericano, en el que rige una férrea censura, informan de que Simón Zerpa fue arrestado junto al exministro de Petróleo Tareck El Aissami en el seno un caso de corrupción vinculado a la petrolera venezolana (PDVSA) por orden de la Fiscalía bolivariana. Sin embargo, la vinculación entre Nicolás Maduro con el que también fuera presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) fue tan estrecha que según Estados Unidos encabezó un banco que el régimen habría utilizado para trasladar fondos al exterior.

Cilia Flores y sus tres hijos

Pero además de Zerpa, el Consejo Federal suizo decidió bloquear los activos de otras 36 personas, incluidos Maduro y su mujer, Cilia Flores, que fue detenida junto a su marido el pasado sábado por el ejército de Estados Unidos, pero también varios de sus familiares, como por ejemplo los tres hijos de la hasta hace unos días primera dama Walter Jacob, Yosser Daniel y Yoswal Alexander Davidia Flores, o del sobrino favorito de Cilia Flores, Carlos Erik Malpica Flores.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d), llegan al helipuerto de Wall Street este lunes, para ser traslados al tribunal federal en Nueva York / Stringer / EFE

Entre los afectados por esta medida con vinculaciones con España se encuentran los exviceministros Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos, que han sido procesados por la Audiencia Nacional en relación a las supuestas mordidas pagadas para que la empresa asturiana Duro Felguera construyera una central termoeléctrica en el país caribeño. Y dos hijos de Villalobos también han visto congelado su dinero, al igual que el dueño de la marca de gafas Hawkers Leopoldo Alejandro Betancourt, que de forma reciente ha sido objeto de una querella de Anticorrupción que también incluye a Pedro José de Jesús Benito Trebbau y Francisco Convit Guruceaga. A todos ellos se les acusa de saquear las cuentas de empresas públicas del país sudamericano para comprar inmuebles de gran valor en España.

También se han bloqueado los fondos del magnate de la comunicación venezolano, que es copropietario de la cadena Globovisión, Raúl Antonio Gorrín, cuya imputación fue archivada en España por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que consideró que no existía un delito antecedente en Venezuela para poder imputarle por blanqueo en España. Sin embargo, la Fiscalía española rechazó esta decisión y destacó "la falta de independencia del sistema judicial en Venezuela".

Afectados en España

Otros afectados con presencia en España han sido el exasesor del Ministerio de Petróleo y Minas Carmelo Urdaneta; Luis Carlos de León Pérez, exdirector financiero de La Electricidad de Caracas, filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA, que fue detenido en 2017 en España y extraditado a Estados Unidos por su supuesta participación en una extensa trama de sobornos al interior de PDVSA. Los nombres de Omar Jesús Farias, un empresario venezolano de los sectores asegurador y sanitario, y de Francisco Rafael Jiménez Villarroel, antiguo dirigente de la petrolera PDVSA se vincularon con el caso del Banco Madrid, que fue finalmente archivado.

El empresario venezolano Abraham José Shiera Bastidas fue objeto, al igual que el exministro Rafael Ramírez de una querella en España en el denominado caso PDVSA, que se investiga en la Audiencia Nacional por contratos millonarios de la petrolera venezolana. Un primo del exministro Ramírez, Rafael Darío Ramírez Carreño, también ha visto congeladas sus cuentas; al igual que la exdirectora de Inversiones de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela Angélica Barrios Noriega, que fue inicialmente investigada por la Policía.

Documento enviado por Delcy Rodríguez a Víctor de Aldama / EL PERIÓDICO

Sin vínculos con casos investigados en España, también han sufrido el bloqueo de sus fondos en Suiza los exministros venezolanos Alejandro José Andrade Cedeño, Jorge Arreaza, Haiman El Troudi Douwara y Marleny Josefina Contreras Hernández; el abogado Pedro Binaggia; el ex director financiero de PDVSA Eudomario Carruyo Rondón; los hermanos José Ángel y Antonio González Dellán; el exasesor de PDVSA Alejandro Istúriz Chiesa; los hermanos Adolfo y Álvaro Ledo Nass; el copropietario de Globovisión Gustavo Adolfo Perdomo Rosales; y el empresario Rafael Eduardo Wolkmar Cedeño.

Dinero devuelto a Venezuela

El 5 de enero de 2026, el Consejo Federal decidió congelar, "con efecto inmediato, todos los activos en Suiza pertenecientes a Nicolás Maduro y otras personas vinculadas a él", concluye el Gobierno de este país, que anunció que si los procedimientos legales posteriores revelan que estos fondos son de origen ilegal, Suiza garantizará su devolución al pueblo venezolano. "La congelación de activos complementa las sanciones impuestas a Venezuela desde 2018 en virtud de la Ley de Embargo", completa.

Esta decisión se produce con la intención de "garantizar que ningún activo adquirido ilegalmente pueda salir de Suiza en la situación actual". Sin embargo, la Confederación Helvética informa de que "ningún miembro del actual gobierno venezolano se ha visto afectado por esta medida".